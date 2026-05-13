La solidaridad está de moda en Allariz

En el año 2024, cuando la alaricana Olga Ferreiro luchaba contra un cáncer, su amiga Teresa Quintana pensó que “unha boa maneira de animala, xa que estaba pasando pola ‘quimio’, era facer algo chulo”.

Junto a esta buena intención, surgió la idea de recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer, que además se sumó a la de crear un evento que sirviese de punto de encuentro y escaparate para el comercio de Allariz, pues, según explica Quintana, “non había un evento que nos xuntase, fóra das iniciativas do Concello, por iso decidimos facer algo dende outro punto de vista diferente”.

Este combinado resultó en la primera Pasarela Solidaria de Allariz, que ese mismo año celebró su primera edición con tan solo un mes de preparación. “Foi un pouco loucura”, afirmó Quintana, “pero xa daquelas recadamos preto de 2.000 euros”. “A xente gustoulle e quedaron moi contentos”, coincidieron Ferreiro y Quintana, explicando que esa primera edición sentó las bases de un evento que se apoya en la solidaridad, la creatividad y la colaboración. “Para a do ano seguinte -2025-, comezamos a preparala cun ano de antelación”, dijo Quintana, “recadamos xa máis de 3.400 euros e contamos coa colaboración e participación de moitísima xente, foi unha marabilla”.

“Non é unha pasarela profesional”, especifica Quitana, “pero si facemos por que saia todo o comercio de Allariz e que se vexa de todo: Cultura, formación... Non só a moda”. Además, la banda sonora del evento corre a cargo de la Escuela de Música alaricana, que en esta edición contará con piano. En la anterior cita, las organizadoras empezaron a invitar a artesanos relacionados con Artesanía de Galicia, siendo que Álvaro Leiro la cerró con sus ‘corozas’, “e este ano temos a Madejas Tejerlo, de Ribadavia”.

La colaboración y la solidaridad no se queda en el tejido comercial y cultural, sino que “as modelos son voluntarias”, afirma Quitana, aclarando que “hai de todo, dende xente profesional en concursos e xente da rúa”. “Si é certo que xuntamos máis modelos femininas porque os homes non se nos animan moito”, cuentan las organizadoras, haciendo un llamamiento para que, de cara al año que viene, se sumen más modelos masculinos.

“Agora xa temos un grupo de xente feito, polo que a proposta sempre lle chega a eles primeiro. Pero como hai anos que poden e anos que non, imos abrindo a novas colaboracións”, aclararon ambas, pero dejando la puerta abierta a otras formas de participación: “Podes participar de moitas maneiras máis alá de desfilar ou expor. Hai xente que colabora con traballo altruísta e outros que achegan economicamente”.

La tercera edición de la Pasarela Solidaria será este viernes, 15 de mayo, en el Hotel Eurostars Vilad e Allariz a las 19,00 horas. Este año, la entrada costará dos euros -lo mismo que una rifa del sorteo- y el límite de capacidad dependerá del tiempo, “que se fai bo poderemos abrir as portas”.