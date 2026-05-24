Cándido Gómez, entrenador del Ourense CF: “Queríamos mirar a la gente a la cara al terminar”

El técnico azulón, Cándido Gómez, comenzaba hablando de que “era un partido difícil de jugar porque la cabeza está en este campo, pero también en otros, entonces hay que estimular al jugador, transmitirle tranquilidad, pero al mismo tiempo que tienen que jugar con intensidad, como equipo y que en el minuto 90 puedas mirar a la gente a la cara, que era un poco lo que pretendíamos. Es fútbol, unas veces ganas, otras pierdes, a veces desciendes. Esto es el deporte, pero el esfuerzo que ha hecho el equipo al final se ha visto recompensado por los aplausos de la gente y es lo mínimo que le podíamos ofrecer. Una victoria para terminar la temporada y ante el líder, que como ha demostrado, es el mejor equipo de la categoría”.

Martín Ochoa, jugador del Ourense CF: “Es una pena terrible, lo hemos luchado, pero no ha podido ser” El delantero reconocía que “es una pena terrible. Hemos luchado hasta el final y hemos hecho lo que dependía de nosotros, pero no pudo ser. Darle las gracias a la afición por el apoyo mostrado, no solo en este partido, y al Ourense CF por darme la oportunidad y a los compañeros por habernos dejado todo, pero no lo logramos”.

Sobre si estaban pendientes durante el partido de lo que sucedía en otros campos afirmó “personalmente ya había dicho que no quería saber nada. Nuestro objetivo era ganar el partido y después de conseguirlo era cuando teníamos que saberlo. La cabeza tiene que estar limpia para jugar al fútbol porque en el momento que piensas en otras cosas diferentes el fútbol no fluye”. Y del partido dijo que “el equipo se ha visto más compacto, ha tenido equilibrio, pausa en muchos momentos, y quizá en la primera parte tuvimos poco balón al área, lo hablamos en el descanso, lo corregimos y estuvimos mejor en el segundo tiempo”.

Álvaro Yuste, jugador del Ourense CF: “Sentimos mucho no poder haber cumplido el objetivo y salvarnos” El centrocampista madrileño decía que “no pudo ser, pero nosotros, al menos, hicimos lo que teníamos que hacer, que era ganar nuestro partido. Es una pena que no hayamos sumado tres puntos antes, pero al final pese a ganar, sentimos mucho no haber podido cumplir el objetivo, que era lo que todos deseábamos”.

Sobre cómo se ha encontrado en estos dos partidos al frente del equipo, el técnico dijo que “ha sido una experiencia maravillosa. Me han acogido muy bien en el vestuario, el cuerpo técnico que me ha acompañado y han sido encantadores. Y lo que quiero decir es que, tenemos buenos entrenadores aquí y muy buena gente para hacer un buen equipo técnico y creo que ese es el camino. Yo volveré a mis quehaceres, pero soy de los que tira por la casa y hay que buscar que tenemos que promocionar a los de aquí, hay gente muy competente. Y por supuesto me ha maravillado la experiencia de vivir el banquillo con jugadores profesionales y me voy muy orgulloso de lo que hemos hecho en estas dos jornadas”.