No hubo milagro en O Couto para el Ourense CF que desciende (2-1)

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El Ourense CF despidió la temporada derrotando al campéon Tenerife por dos goles a uno, pero no pudo evitar el descenso a la Segunda Federación
No pudo ser. El Ourense CF consumó el descenso a Segunda Federación, pese a que hizo los deberes ganando su partido ante el Tenerife, pero los resultados del Avilés, que empató en Pontevedra, y el Talavera, que ganó al Cacereño, lo condenaron.
Sabían los azulones lo mucho que se jugaban, pero también que la suerte tenía que estar de su lado porque no era fácil que los partidos que se jugaban en hasta otros tres campos les fueran todos favorables. Por eso, su pensamiento antes del comienzo era claro, ganar el suyo y poder irse al menos con la cabeza alta en la despedida ante sus aficionados. Y así fue, aunque no les sirva de consuelo.
El partido tampoco tuvo mucha historia porque las cabezas estaban en otro sitio. Hacía mucho calor y muy poco ritmo. Sin grandes llegadas y pocas oportunidades, trascurrió la primera parte hasta que en el 39 un centro desde la derecha lo remató en el segundo palo el goleador Enric Gallego, que por eso es uno de los máximos goleadores de la categoría. Tiempo de descanso y las cosas no pintaban bien, no solo por la derrota azulona, peor era que Avilés ganaba en Pasaron, que complicaba todavía más la tarde.
En la segunda parte los de Cándido Gómez tiraron de orgullo y lograron voltear el resultado. En el 57 Martín Ochoa ponía el empate tras regatear al meta visitante y marcar a puerta vacía y seis minutos más tarde, un centro de Adri Guerrero desde la derecha lo remató de tacón, de nuevo Ochoa, y tras dar en el defensa Yaakosbishvili se coló en la meta canaria (2-1).
Lo más complicado lo había logrado, solo quedaba esperar a que llegaran las buenas noticias. Pero fue todo lo contrario. El Talavera volteó el marcador y ganó al Cacereño y el Avilés ganaba 0-2, con lo que los azules tenían el peor escenario posible.
La última media hora fue de tramite. El Tenerife, que nada le iba en el envite dejó correr y el Ourense CF seguía pendiente de otros resultados, pero viendo como se le iba la vida. Y al final se consumó la tragedia. El equipo cumplió en la última jornada, pero los resultados de sus rivales fueron todos adversos. Cierto que en un liga de 38 jornadas no es culpa de la última el descenso, pero el caso es que la Primera Federación ya es historia.
Ficha técnica
Ourense CF:,
Alberto Sánchez; Miguel Prado, Hugo Sanz, Fran Carmona, Jelbat, Álvaro Yuste (David Rabadán, minuto 58), Raúl Hernández (Adri Guerrero, minuto 58), Jerin (David Muñoz, minuto 82), Martín Ochoa, Nacho Castillo y Aitor Aranzabe (Enol Coto, minuto 82).
CD Tenerife:
Gabri Lozano; David Rodríguez, José León, Yaakobishvili, Landazuri, Juanjo Sánchez (Ulloa, minuto 67), Jony (David Fernández, minuto 72), Fabricio, Enric Gallego (Nacho Gil minuto 55), Gastón Vallés (Maikel Mesa, minuto 55) y Jeremi Jorge (Javi Pérez, minuto 67).
Goles:
0-1, minuto 39: Enric Gallego.
1-1, minuto 57. Martín Ochoa.
2-1, minuto 63. Yaakobishvili, en propia puerta.
Árbitro:
Velasco Arbaiza, del colegio vasco. Expulsó por doble amonestación al visitante Landazuri en el minuto 90. Además, mostro amarillas al local Enol Coto y a los visitantes Gastón Vallés, Enric Gallego, David Rodríguez y Ulloa.
Incidencias:
Partido correspondiente a la jornada 38 celebrado en el campo de O Couto en una tarde de mucho calor y ante dos mil aficionados.
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