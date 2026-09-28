Cara para el Atlético Arnoia y cruz para el Barbadás

Jornada de domingo de cal y arena para los representantes ourensanos que jugaban en Tercera Federación. El Arnoia sacó músculo para golear al Juvenil de Ponteareas 4-0, mientras que el Barbadás regresó de vacío de su visita al Atios, con el que perdió 3-0.

En A Queixeira, los arnoieses dominaron siempre. Golpearon por medio de Rivero cuando corría el minuto 35 de partido y, en la segunda parte, aumentaron su superioridad para redondear el resultado gracias al acierto de Ismael, Manu Blanco y Veloso. Dosis de confianza para el equipo dirigido por Marcos Álvarez.

Ficha técnica Atlético Arnoia: Borja, Martínez, Langa, Carlos Villar, Rivero (Joni, m.69), Manu Blanco (Álex Veloso, m.78), Puyu, Marcova, Íker Gómez (Huguito, m.79), Ismael (Rubén Arce, m.69) y Gabri (Veloso, m.78). Juvenil de Ponteareas: Dávila, Silva (Porto, m.67), Guerrero (Elián, m.75), Enrique, Xacobe (Samuel, m.57), Casal (Cardoso, m.67), Cobelo, Gorka (Vieitez, m.57), Miguel, Guillermo y Valiñas. Goles: 1-0, minuto 35: Rivero. 2-0, minuto 51: Ismael. 3-0, minuto 74: Manu Blanco. 4-0, minuto 85: Veloso. Árbitro: Brais Baltasar Arceu (Pontevedra). Incidencias: Partido disputado en A Queixeira.

Por su parte, el Barbadás no pudo sumar nada en su visita al Atios. Marcador abultado, por los méritos de unos y otros. Carrera adelantó a los pontevedreses cerca del descanso. En la reanudación, Marcos y Cristian, este último cuando el duelo agonizaba, sentenciaron el encuentro sin que los azules pudieran hacer nada pese a no bajar los brazos hasta el pitido final.

Disputadas cuatro jornadas de la competición liguera dentro de la Preferente Futgal, el Atlético Arnoia suma siete puntos y se coloca en la quinta posición, mientras el Barbadás suma uno menos y ocupa la octava plaza del grupo.