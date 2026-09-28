La caja tonta del deporte

Con prácticamente todas las competiciones profesionales en marcha, empieza el quebradero de cabeza para los aficionados. Una pregunta sobrevuela sus cabezas: ¿Dónde puedo ver a mi equipo? La cosa sigue complicada. Canales habituales de televisión, plataformas con cierta trayectoria, otras que desaparecen, unas cuantas que surgen de la nada… El habitual lío, quizá más acentuado. La opción barata, normalmente, falla más que una escopeta de feria. Y la opción cara, como te gusten varios deportes, roza la extirpación de un riñón para poder pagarla. Mal asunto en una época donde no se atan los perros con longanizas para los común de los mortales.

Ahí, fomentando el básket. Y, en un período de prueba gratuito, ya se detectaron problemas en algunas retransmisiones. El pack completo.

Uno de los ejemplos más recientes fue la plataforma impulsada por la Federación Española de Baloncesto para seguir la Primera FEB. Se anunció tarde, la semana del estreno. Los precios son abusivos: es más caro ver la segunda categoría nacional que la primera. Ahí, fomentando el básket. Y, en un período de prueba gratuito, ya se detectaron problemas en algunas retransmisiones. El pack completo.

Hay que asumir que el HD no va a ser posible. Solo hace falta ver el VAR de la Primera Federación futbolística, con calidad y tiros de cámara que te firmaría un vídeo grabado a las ocho de la mañana por un humano con varias copas de más. El siglo XXI en su máximo esplendor.