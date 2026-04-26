Casta y tres puntos de oro para el Francelos ante el Polígono (0-1)

El cental Rodri, del Francelos, se arroja al piso cortando oportunamente el avance de Peque, del Polígono.

El Francelos salió del campo del Polígono con la autoestima por las nubes, luego de consumar una victoria, por 0-1, que le permite ver más de cerca la permanencia en la máxima categoría del fútbol provincial.

Los industriales salieron al terreno de juego con la intención de borrar sus últimas cuatro jornadas en las que no fue capaz de cosechar un triunfo. Pudo ponerse por delante en una acción de Jota, entrando al área por la banda derecha, cuyo potente disparo lo alcanzó a desviar magistralmente Hugo Pena por sobre el travesaño.

Pero todo ese ímpetu inicial se fue apagando frente a un oponente que disputaba cada balón como si se tratara del último y cuando pudo se atrevió a rematar, como el tiro de Guille que repelió Rodri.

Los industriales aún gozaron de una segunda oportunidad clara en las botas de Juan, pero el buen pase de Jota lo acabó rematando sobre el larguero. Sin embargo, fue el Francelos quien le sacó una buena tajada al fallo de Siño en la salida con el balón. Se lo robó Damián y tras regatear al portero, acabó marcando casi a puerta vacía (0-1).

Pudo más tarde igualar el cuadro local, mediante una falta ejecutada por Juan que Hugo Pena alcanzó a desviar el esférico contra el palo izquierdo.

En una primera parte donde las imperfecciones fueron un común denominador, especialmente por parte del Polígono, que a punto estuvo de encajar un segundo gol. En esta ocasión, el fallo fue de Atiza que volvió a quedar en los pies de Damián, pero esta vez Rodri salvó la papeleta cuando el delantero visitante se aprestaba a eludirlo e irse derecho a la portería.

El negocio estaba siendo rentable para el equipo de Tomás Cibeira, ante un rival que lo intentó con las escaladas por la banda de Atiza, metiendo centros que no terminaban de encontrar rematador. Quedaba por delante toda una segunda mitad en la que los industriales estaban obligados a cambiar el plan.

La primera decisión técnica fue la entrada del delantero Pato para aportarle más peligrosidad, sin embargo, estuvo bien custodiado, en ciertos momentos, incluso por hasta tres defensores.

Estaba claro que el Francelos jugaba con el marcador a su favor y los nervios y las prisas de los anfitriones que se empecinaron en colgar balones al área, donde siempre asomaban las cabezas de Rodri, Bruno y derrando la banda, Soto.

Canillas hizo un gran derroche de energía y hasta se atrevió a generar y enlazar con Roberto y Damián las llegadas hasta los dominios del cancerbero Rodri que no pasó mayores sobresaltos.

El tiempo siguió jugando en contra de los intereses del conjunto de Eloy López que buscó con nuevas variantes intentar, cuando menos, empatar un encuentro que continuó por la senda de las prisas del Polígono, que chocaba una y otra vez contra el muro que formó el Francelos, ya que lo importante para ellos era que el balón viajar lejos de su portería.

Nervios

En la recta final afloraron los nervios, al punto que en una acción sin mayores inconvenientes, Soto y Choupas se encararon como dos gallitos, que al final quedó con la amonestación del lateral visitante y sin más consecuencias.

En el largo período de descuento, los industriales tuvieron la última bala para salvar un punto. Falta ejecutada por Michael, que casi sorprende a Hugo Pena, pero el meta echó el balón sobre el larguero. Con el pitido final llegó el alivio y el festejo para un Francelos que ve un poco más cerca la permencia.