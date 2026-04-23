El delantero Roberto del Francelos: “Nuestro campo es un fortín”

El Francelos viene de una victoria necesaria ante el Melias, que le permitió salir de los puestos de descenso. Una de sus piezas importantes es Roberto Martínez Tejero (29-10-1994) que llegó esta temporada procedente del Cortegada. “Fue un cambio para jugar con los amigos de toda la vida que tengo en este club y creo que se hizo un buen equipo, compacto y con garantías, pero nos está costando mucho el sumar. Sí que es cierto que estuvimos varias jornadas en las que estuvimos por delante en el marcador y acabamos perdiendo puntos, incluso con ventaja de más de dos goles, que es lo que nos está penalizando un poquito a lo largo de la liga”, explica el atacante.

En su campo solo cayeron en tres ocasiones y se lo pusieron muy difícil al Verín y al Corgomo. El delantero señala que “Valboa es un fortín, aquí es muy difícil que nos lleven puntos. Es el lugar donde normalmente tenemos la portería a cero, pero en los partidos con los de arriba es como que estamos más compactos, pero quizás nos cuesta a la hora de tener que ser los que proponemos, aunque sí es cierto que tenemos buen pie y juego”.

“La permanencia está en un margen de dos o tres puntos y está entre Allariz, La Purísima y nosotros”

En el plano personal, Roberto reconoce “que la edad pasa para todos y siempre fui un jugador más orientado a la banda, a los cambios de ritmo y ahora estoy jugando más centrado, pensando en la organización del equipo, en ese último pase, tener visión de juego que ayude a poder acertar en acciones ofensivas”. El técnico es Tomás: “Confía en mí, me da mucho protagonismo e intenta que participe mucho en el juego. La verdad es que estoy muy contento”.

Con seis tantos, es el goleador del equipo, “pero nunca fui un jugador que metiera más de 12 goles y espero llegar a los diez en esta liga. No es algo que llevo en mente, aunque sí que podría aportar muchos más y he tenido opciones para poder hacerlo, pero no se dieron”.

Quedan cuatro jornadas para que acabe la competición y la siguiente prueba buscando la permanencia será visitando al Polígono: “Está todo en un margen de dos o tres puntos, ahí va a estar ahí la salvación. Los siguientes dos partidos son los que van a delimitar un poquillo todo”. En cuanto a sus rivales, “el Maceda lo ha hecho muy bien a partir de la eliminatoria de Copa contra nosotros y ya se desmarca de esa zona roja. La clave va a estar entre Allariz, La Purísima, nosotros y quizás se pueda complicar también Brollón, con lo cual va a estar muy competido”.

Por último, destacó el apoyo de la afición para lograr el objetivo: “Es algo que el club debería seguir cuidando”.