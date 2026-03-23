Demasiado castigo para el Cented ante el Pontevedra B (0-3)

La puesta de largo del técnico Dani Prado ante su afición salió cruz para el Cented Academy, con derrota por 0-3 ante el Pontevedra B, un equipo en clara dinámica ganadora y aspirante al ascenso directo.

En los primeros compases, primó el respeto solo interrrumpido por un tímido disparo desde la frontal de los visitantes que atajaba un seguro Iago. Pese a esta intentona, los pontinos fueron superiores y merecedores de irse al descanso con ventaja. El planteamiento inicial funcionaba y el equipo recuperaba las sensaciones de antaño. Izan dispuso de las ocasiones más claras en sus botas. La primera fue en un mano a mano que Aitor desbarató en su salida, además probó en un disparo cruzado y otro desde fuera del área que por muy poco no abrieron el marcador. Edu Otero también pudo estrenar, pero no llegó por milímetros a una buena asistencia desde el lateral de Giraldi. Antes del descanso, la jugada clave del encuentro, la que marcaría un antes y un después. Oca, tras una patada, veía la segunda amarilla y el camino de los vestuarios, quedando los pontinos en inferioridad númerica.

En el segundo acto, la decoración cambió y el Pontevedra B olió sangre en busca de seguir peleando el ascenso directo. Los cambios introducidos por Sergio Moreira surtieron efecto y tras avisar con un tanto finalmente anulado, Román inauguraba marcador en el minuto 53, cruzando la pelota por el palo izquierdo.

El tanto hizo mella en los locales y Dani Prado buscó soluciones en el plano ofensivo con la inclusión del juvenil Hernán. Pese a esta declaración de intenciones, el 0-2 no tardó en llegar y tras una asistencia desde banda izquierda, Sebas incrementaba la ventaja para los visitantes en el minuto 65.

Aunque el viento soplaba muy en contra, los pontinos pelearon hasta el final y Álex Vázquez de chilena y un remate de Hernán pudieron acortar. En el tiempo de descuento y con todo el pescado vendido, Walid pondría la puntilla con el definitivo 0-3. La “finalísima” de Santa Mariña espera a un Cented Academy que pese a la derrota, ofreció una buena imagen.