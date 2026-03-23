Demasiado castigo para el Cented ante el Pontevedra B (0-3)

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La expulsión del defensa Álex Ocampo condicionó un choque en que el Cented fue mejor en la lucha once contra once

Izan, jugador del Cented Academy, despeja con la cabeza.
Izan, jugador del Cented Academy, despeja con la cabeza. | José Paz

La puesta de largo del técnico Dani Prado ante su afición salió cruz para el Cented Academy, con derrota por 0-3 ante el Pontevedra B, un equipo en clara dinámica ganadora y aspirante al ascenso directo.

En los primeros compases, primó el respeto solo interrrumpido por un tímido disparo desde la frontal de los visitantes que atajaba un seguro Iago. Pese a esta intentona, los pontinos fueron superiores y merecedores de irse al descanso con ventaja. El planteamiento inicial funcionaba y el equipo recuperaba las sensaciones de antaño. Izan dispuso de las ocasiones más claras en sus botas. La primera fue en un mano a mano que Aitor desbarató en su salida, además probó en un disparo cruzado y otro desde fuera del área que por muy poco no abrieron el marcador. Edu Otero también pudo estrenar, pero no llegó por milímetros a una buena asistencia desde el lateral de Giraldi. Antes del descanso, la jugada clave del encuentro, la que marcaría un antes y un después. Oca, tras una patada, veía la segunda amarilla y el camino de los vestuarios, quedando los pontinos en inferioridad númerica.

En el segundo acto, la decoración cambió y el Pontevedra B olió sangre en busca de seguir peleando el ascenso directo. Los cambios introducidos por Sergio Moreira surtieron efecto y tras avisar con un tanto finalmente anulado, Román inauguraba marcador en el minuto 53, cruzando la pelota por el palo izquierdo.

El tanto hizo mella en los locales y Dani Prado buscó soluciones en el plano ofensivo con la inclusión del juvenil Hernán. Pese a esta declaración de intenciones, el 0-2 no tardó en llegar y tras una asistencia desde banda izquierda, Sebas incrementaba la ventaja para los visitantes en el minuto 65.

Aunque el viento soplaba muy en contra, los pontinos pelearon hasta el final y Álex Vázquez de chilena y un remate de Hernán pudieron acortar. En el tiempo de descuento y con todo el pescado vendido, Walid pondría la puntilla con el definitivo 0-3. La “finalísima” de Santa Mariña espera a un Cented Academy que pese a la derrota, ofreció una buena imagen.

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