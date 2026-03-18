Dani Prado releva a Losada como técnico del Cented

Cambio en el banquillo del Cented. Desde este martes, Manu Losada ya no es el entrenador pontino y su sustituto será Dani Prado (Ourense, 1990), que sube al primer equipo desde el Juvenil A. De esta forma, Prado se convierte en el tercer técnico que ocupa el banquillo del Cented esta temporada tras Iván Alonso y Manu Losada.

Los de Oira ocupan la decimocuarta posición con solo un punto de ventaja sobre los puestos de descenso, además de que, de los últimos 21 puntos en juego, solo han sumado tres. Unos números que han condenado a Losada. “Creo que era el momento de un cambio, Manu puso todo su trabajo, pero los resultados no acabaron de llegar. Apostamos por un técnico de la casa como Dani Prado, que va líder con los juveniles y que conoce perfectamente la plantilla, de hecho varios jugadores están en dinámica de primer equipo”, comenta Manu Cerón, presidente del Cented.

Este martes, por la tarde, el nuevo entrenador pontino dirigió su primera sesión con un cuerpo técnico en el que siguen Jorge Alves (preparador físico), Samu Mera (entrenador de porteros) y Toño Álvarez (delegado), y en el que se incorpora Rubén Alonso (segundo entrenador). Junto a Manu Losada también deja el equipo su ayudante Raúl González.

Dani Prado comenzó a entrenar en la base del Bosco y del Ourense CF, y en categoría sénior lo hizo en el Arrabaldo y el Cartelle, de Primera Futgal. Actualmente, dirige al Cented Juvenil, cargo que compaginará con el de técnico del primer equipo, donde ocupa la primera posición en Preferente Futgal (antigua Liga Gallega).

“Ilusión y responsabilidad”

El nuevo entrenador del Cented reconoce que “asumimos el nuevo cargo con ilusión y responsabilidad, sabemos que es el primer equipo del club y lo que conlleva eso. Conozco perfectamente la plantilla y la categoría, ya que he visto todos los partidos del primer equipo, además, hay varios juveniles que están en dinámica de primer equipo. Considero que tanto Iván Alonso como Manu Losada hicieron un gran trabajo, ya que vi de primera mano lo que hacían. Creo que la mala situación pasa más por un tema mental y lo importante es dar con la tecla para salir de ella. A lo mejor, se crearon unas expectativas a principio de temporada y ahora la realidad es otra. Nuestro foco tiene que estar en el próximo partido y nada más”.

Prado compatibilizará los dos equipos, ya que “soy un entrenador de club y lo que intentaremos es salvar al primer equipo y ascender a los juveniles”.