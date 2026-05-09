Un CD Arenteiro, casi en cuadro, busca la sorpresa en Guadalajara

El Arenteiro se desplazó a Guadalajara donde a las seis y media, se mide en el Pedro Escartín al equipo local, que se juega una de sus últimas oportunidades de pelear la permanencia, ante un equipo verde que llega descendido y poco más que la dignidad se juega.

Además, el equipo de Juanfran García viajó muy mermado y únicamente en la convocatoria figuran 16 jugadores, entre los que se encuentran dos porteros. En casa se han quedado Jordan Sánchez, que está sancionado, además de los lesionados Chuca, Lasure, Alpha, Bastida y Víctor Mingo, la mayoría habituales en los onces del equipo. Es por eso que el técnico verde ha pedido a sus jugadores “que seamos fuertes mentalmente y que estemos convencidos de que todos los partidos son importantes”. Enfrente un Guadalajara que también pasa por graves problemas económicos porque llevan casi cuatro meses sin cobrar y el club está en venta, por eso buscan la permanencia como tabla de salvación.