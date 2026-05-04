Juanfran García, entrenador del CD Arenteiro: “Lo mejor es que esto termine cuanto antes”

El técnico del Arenteiro Juanfran García comenzó la rueda prensa reconociendo que “lo mejor es que esto termine cuanto antes, porque hoy hemos hecho un buen primer tiempo, pero en cuanto nos soplan el equipo se cae. Estamos deseando que se acabe de la mejor forma posible. Lo único que podemos hacer es animar a los chavales, que al final son los que están en el campo y mostrarle nuestro apoyo desde fuera, e intentar competir de la mejor forma posible los últimos tres partidos”.

Y siguió: “No les puedo reprochar absolutamente nada, es complicado manejar las situaciones en las que están, añadidos a los problemas extra deportivos, porque es un cúmulo de situaciones que hacen que aunque quieras estar al cien por cien, no lo logras. Lo que nos queda es estar todos juntos hasta el final, que el equipo no se rompa, que se animen entre ellos, porque son momentos jodidos y es cuando realmente se muestra el lado humano”.

También habló del estado anímico del vestuario y cómo puede ser el futuro del club. “Por lo que me han comentado los jugadores, estos problemas no vienen de ahora, vienen desde el principio y se han ido acumulando. Llevan un año a nivel mental muy complicado en todos los sentidos. Nosotros llegamos en una situación que creíamos que era posible. Competimos bien en los tres o cuatro primeros partidos, que es cuando se cambian las dinámicas, pero luego si no lo logras, ya cuesta mucho más”, destacó.

En cuanto al futuro del equipo destacó que “si el club con su afición van a empezar un proyecto que sea serio, que no tengan la más mínima duda a la hora de construir el que ellos quieran. Montar bases sólidas, que no haya ninguna grieta y que tomen nota de lo que ha pasado esta temporada desde el principio y que apuesten por el trabajo y por los jugadores y, sobre todo, que los jugadores no se sientan solos”.

Y ahí puso el dedo en la llaga: “No puede ser que los jugadores se sientan solos. No puede ser que viajamos por ahí y el equipo esté solo. En los entrenamientos estamos solos. El jugador necesita notar la cercanía con la gente para la que está trabajando”.

Y terminó hablando de su plantilla. “Es la que es y está claro que todas se pueden mejorar, pero no esta, todas. Hablar de eso ahora a falta de tres partidos no vale la pena ya”, cerró la rueda de prensa.