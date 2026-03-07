El CD Arenteiro empata en un buen partido ante el Real Madrid Castilla en el estreno de Juanfran García (2-2)

El Arenteiro volvía a estrenar entrenador esta temporada ante su afición. El equipo verde se enfrentaba en Espiñedo al Real Madrid Castilla en el debut de Juanfran García como entrenador de conjunto carballiñes.

Los verdes cayeron derrotados la semana pasada frente al Ourense CF en el derbi ourensano y necesitaban ganar para luchar por evitar el descenso. Enfrente un filal blanco que no es el de la primera vuelta y que la salida de Arbeloa les afectó.

El partido comenzó con el Real Madrid Castilla intentando adelantarse y el Arenteiro respondiendo por medio de Diego Moreno y sus centro desde la derecha pero Mingo no lograba embocar a gol alguno de ellos.

Una falta lateral de Diego Moreno sobre Yánez acabó con el centro lateral de Diego Aguado que remató Mario Rivas a gol para adelantar a los de Julián López de Lerma. Los de Juanfran González intentaban igualar el partido pero el filial blanco se encontraba muy cómodo.

Fue en el minuto 35 cuando llegó el gol del Arenteiro y fue por medio de los que más peligro llevaron a la portería de Fran González. Centro de Moreno que remataba Mingo a gol, logrando su décimo segundo gol de la temporada y ponía el empate en el marcador. Los últimos diez minutos fueron un asedio local que pudo irse con ventaja al descanso tras el remate de Álex López que González paró.

La segunda mitad comenzó también con el Real Madrid Castilla dominando y durante los primeros cinco minutos tuvo el balón y gozó de ocasiones claras de gol para ampliar la ventaja. Con el paso de los minutos, el Arenteiro estuvo mejor y comenzó a generar peligro.

La entrada de Nacho Ramón, que después tuvo que abandonar lesionado el terreno de juego, dio aire fresco al equipo que tuvo a Mingo más liberado. El Arenteiro remontó con el gol de Diego Moreno tras una falta lateral.

El centro del valenciano no fue tocado por nadie e ingresó en la portería de Fran González. Eso hizo que López de Lerma moviera el banquillo y tuvo resultados. Los recién ingresado Alexis y Roberto Martín pusieron el empate tras el remate de cabeza del segundo a centro del primero.

Cuando faltaban tres minuitos para el final del partido, este tuvo que ser suspendido tras impactar un objeto en el linier provocando que equipo árbitral y equipos se fueran a vestuarios mientras el aficionado era localizado y expulsado del campo.

En la reanudación se mantuvo el 2-2 aunque ambos equipos pudieron llevarse la victoria en los minutos finales. Un punto que sabe a poco a ambos conjuntos.