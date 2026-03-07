🔴 Directo | El Arenteiro de Juanfran García empieza enfrentando al Real Madrid Castilla

El CD Arenteiro necesita ganar este sábado al Real Madrid Castilla para seguir en la pelea por no descender y mantenerse. Este es el primer partido de Juanfran García al frente del equipo tras su llegada esta semana

El Arenteiro vuelve a estrenar entrenador esta temporada ante su afición. El equipo verde se enfrenta en Espiñedo al Real Madrid Castilla en el debut de Juanfran García como entrenador de conjunto carballiñes.

Los verdes cayeron derrotados la semana pasada frente al Ourense CF en el derbi ourensano y necesitan ganar para luchar por evitar el descenso. Enfrente un filal blanco que no es el de la primera vuelta y que la salida de Arbeloa les afectó.

Puedes seguir el partido, minuto a minuto, con La Región desde las 16:15 horas. (1-1)