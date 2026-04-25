El CD Arenteiro pierde ante el Osasuna Promesas y se despide virtualmente de Primera Federación (1-0)

El partido comenzó con Osasuna Promesas dominando el balón pero sin generar mucho peligro a la meta defendida por Alvin. Por su parte el Arenteiro esperaba el fallo del rival para intentar adelantarse en el marcador.

La primera ocasión clara fue un remate alto de Luca Lohr a centro de Chuca tras un centro desde el costado derecho. Por parte de Osasuna Promesas, Miguel Auría primero falllaba en el pase a Raul Chasco para dejarlo solo ante Alvín. En los últimos minutos de la primera mitad, Auría remataba muy alto una gran jugada colectiva de los de Santi Castillejo.

Un partido sin casi interrupciones en la primera mitad entre dos equipos que se encuentran en la parte de descenso de Primera Federación y atraviesan una situación muy complicada.

La segunda parte fue una copia de la primera. El Osasuna Promesas saltó mejor al césped de Tajonar y Arenteiro sin generar peligro ante la portería local. Los de Santi Castillejo movían el balón de lado pero sin peligro.

Con el paso de los minutos las llegadas locales cada vez eran más frecuentes y se estaban mereciendo el gol. El técnico local realizó tres cambios dando entrada Ander Yoldi, Pedroarena y Arroyo, y tuvo resultados.

Yoldi tras una gran jugada lograba batir a Alvin para poner el 1-0 en el marcador. Los de Juanfran García no lograban inquietar a Rafa Fernández y tan solo en el minuto 90 un remate desviado de Dani González fue la única ocasión de peligro.

Con esta derrota los de O Carballiño están virtualmente descendidos, puede hacerse realidad esta jornada dependiendo de algunos resultados o la próxima semana cuando enfrenten al Cacereño en Espiñedo.