🔴 Directo | El Arenteiro se enfrenta a Osasuna Promesas en un partido a todo o nada
PRIMERA FEDERACIÓN
CD Arenteiro y Osasuna Promesas se enfrentan en el Tajonar en un partido con el descenso de fondo. Ambos conjuntos están sin margen de error y una derrota los puede condenar a perder su sitio en Primera Federación para la próxima temporada
El CD Arenteiro viaja hasta Tajonar para enfrentar a Osasuna Promesas. El partido es a todo o nada los de Juanfran García. Los verdes en la última posición y a once puntos de la salvación necesitan ganar para no certificar matemáticamente el descenso a Segunda Federación. Acumulan once jornadas sin ganar.
El Osasuna Promesas no está mejor, también en descenso 3 puntos por encima del Arenteiro, también quiere los tres puntos para mantener una mínima esperanza de seguir en la categoría la próxima temporada.
Sigue este importante partido para ambos conjuntos, minuto a minuto, con La Región desde las 16:15 horas (0-0)
