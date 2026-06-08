El CD Lugo, nuevo destino de Borja Fernández

El CD Lugo ya tiene elegido al líder de su nuevo proyecto deportivo. Según avanzaba El Progreso de Lugo, la entidad presidida por Ronald Baroni ha alcanzado un acuerdo con el técnico ourensano Borja Fernández para que asuma las riendas del primer equipo la próxima temporada, con el claro objetivo de pelear por el ascenso a Segunda División.

Los acontecimientos se precipitaron este fin de semana tras una reunión clave celebrada en Ourense entre un alto cargo de la directiva lucense y el propio preparador. La ambición del plan deportivo y una importante propuesta económica terminaron por convencer a un Borja Fernández que, hasta ese momento, dudaba entre prolongar su vinculación con la UD Ourense o aguardar en el mercado la llamada de un club de superior categoría.

Aunque en el seno del club de As Burgas existía optimismo respecto a su continuidad —confiando en el peso y la trascendencia que el técnico tenía dentro de su modelo de club popular—, el entrenador declinó finalmente la oferta de renovación para poner rumbo al Anxo Carro.

El desembarco de Fernández en la ciudad amurallada podría no ser en solitario, ya que existe la firme posibilidad de que incorpore al cuerpo técnico con el que firmó sus recientes éxitos en el conjunto rojillo, además de pretender el fichaje de varios futbolistas de la plantilla ourensana. Está previsto que el nuevo míster llegue a Lugo en las próximas horas y su presentación oficial podría escenificarse a lo largo de esta misma semana.