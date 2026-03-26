El Celanova se toma la revancha en Xinzo (2-4)

Los octavos de final de la Copa Diputación se completaron anoche con la victoria del Sporting Celanova, que se impuso en los penaltis al Antela tras quedar 1-1 al final del tiempo reglamentario. Los de celanovenses se tomaron la revancha seis días después de haber perdido en liga (3-0).

Tanto Bruno Gómez como Ángel Mociño optaron por hacer rotaciones en sus onces titulares, ya que era el cuarto partido de ambos equipos en apenas diez días, en un partido que comenzó con el dominio albinegro, pero sin generar ocasiones de gol ante un Celanova que se sentía cómodo en un bloque medio. A partir del ecuador de la primera parte, el derbi se fue abriendo y llegaron las primeras situaciones de peligro. Probó suerte Charly con un disparo desde la frontal que blocó Bruno y acto seguido contestaron los visitantes con un tiro de Adrián Mociño que se fue pegado al poste.

En el minuto 39, Adrián Cole intentó sorprender con una vaselina, desde unos 35 minutos, que despejó in extremis el meta celanovense. Fue la antesala del gol de los locales. Tiago Teixeira se internó por la banda izquierda y Santi Granja lo derribó dentro del área. La pena máxima fue ejecutada por el propio Tiago, pero Bruno adivinó sus intenciones y paró el penalti. El rechace le cayó a Brais Ouiteiriño, quien no perdonó e hizo el 1-0, resultado con el que se llegó al final del primer tiempo.

Tras el paso por la caseta, los locales salieron con una marcha más y al minuto de la reanudación, Carlos estrelló el balón en el poste con un tiro desde la frontal.

Poco después, lo intentó Charly, pero se encontró con Bruno, lo mismo le sucedió a Adrián Cole y Xabi Lamas. Ante el acoso albinegro, Mociño decidió mover el banquillo y la apuesta le salió perfecta.

El recién entrado Brais Pérez avisó en el minuto 74 con una finalización que se fue al lateral de la red y en el 78 llegaría el empate. El propio Brais Pérez aprovechó un centro desde la derecha de Xaco para batir en el segundo palo, libre de marca, a Bruno Pío.

Los locales intentaron responder, pero solo generaron peligro con un tiro de Charly que despejó con acierto Bruno.

Con empate se llegó al final de los 90 minutos y en la tanda de penaltis el Celanova estuvo más acertado. Los blanquiazules se impusieron por 2-4 y jugarán los cuartos de final frente al Polígono, el próximo jueves, en el Antonio González.