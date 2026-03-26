Coello, central del Sporting de Celanova: “el equipo no está muerto”

Después de seis partidos sin ganar, el Sporting Celanova se reencontró con la victoria, frente al Choco, y recortó su distancia con la permanencia a cuatro puntos.

El defensa Álvaro Coello (Ourense, 2002), que ha recuperado su rol de indiscutible tras superar varias lesiones musculares, reconoce que “era una victoria que necesitábamos muchísimo, ya que no ganábamos desde el partido contra el Alertanavia. Creo que nos va a venir muy bien, sobre todo desde el punto de vista anímico, puesto que nos hace volver a creer en la permanencia. Si miramos la clasificación, no estamos muertos, ni mucho menos. Mientras las matemáticas no digan lo contrario, estamos obligados a seguir peleando”.

El central del conjunto celanovense es consciente de que “esta victoria nos tiene que servir de punto de inflexión para coger confianza de cara a lo que todavía nos queda de liga. Además, vamos a ir recuperando jugadores y eso nos tiene que ayudar para afrontar con plenas garantías los próximos encuentros ligueros”.

Entre las causas de que el Celanova no acabe de salir de la zona de descenso, Coello apunta que “no es ninguna excusa, pero las lesiones han jugado un papel importante, ya que nos han impedido tener continuidad. Muchos de los jugadores importantes del equipo no han estado disponibles y eso, al final, se nota. Cuando estamos el 90 por ciento de los jugadores disponibles, el equipo cumple y compite muy bien, en la primera vuelta se pudo ver cuando le ganamos al Pontevedra B o en el buen partido que hicimos ante el líder Atios”.

El propio Coello se ha perdido nueve partidos de liga por distintas lesiones: “Lo que necesitaba era regularidad y ahora la estoy teniendo después de pasar un período en el que tuve diferentes problemas. Por suerte, encontramos la solución y estoy volviendo a coger el tono, aunque aún no estoy al cien por cien, pero sí que me estoy acercando a él. Cada vez tengo más confianza y eso se adquiere jugando partidos y entrenando. La rutina es muy importante y ahora la he recuperado”.

Ante el Porriño, en Gondomar

El próximo encuentro liguero del Celanova será el domingo frente al Porriño Industrial, cuarto clasificado, en As Gaiandas (Gondomar). “Es una salida muy complicada ante un equipo muy joven y que está apostando por realizar un buen fútbol. Saben muy bien lo que hacen y por todo ello están en la parte alta de la clasificación. Ahora bien, a estas alturas de la temporada se iguala todo mucho y nosotros tenemos que afrontar el encuentro sabiendo que nos jugamos mucho y eso hay que hacérselo saber al rival en el campo”, señala el jugador formado en la cantera del Pabellón y ex del Barbadás.

A falta de siete jornadas para el final, los blanquiazules se encuentran a cuatro puntos de la permanencia y Coello tiene claro que “el único objetivo que nos marcamos es ganar al Porriño, no vamos a ir a especular. Solo pensamos en ese encuentro y no miramos la tabla, porque si empezamos a hacer cálculos, al final, siempre se dan resultados con los que no contábamos”.