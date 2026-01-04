El Cented no dio opción al Velle y pasó a octavos (1-3)

Las eliminatorias de los dieciseisavos de final no depararon grandes sorpresas, pero si contó con tres encuentros donde su vencedor se resolvió en la tanda de los penaltis.

En el Monte da Aira se vivió otro de los partidos interesantes de la Copa, el cual acabó con la victoria del Cented, por 1-3, ante un Velle que a la media hora se puso por delante, merced a un tanto logrado por José, al aprovechar un barullo en el área. Pero antes del descanso, Edu Otero, de cabeza, puso las cosas 1-1. En la segunda mitad, se fraguó la remontada, con el doblete conseguido por Izan. El 1-2, al rematar en el primer palo un centro lateral y el tercer tanto, con un tiro cruzado.

El Peroxa goleó en el feudo del Cartelle, con los tantos de Oussama, Osorio, Oli, Jhon, Hermida y Pablo. No pasó sobresaltos el Córgomo ante el Seixalbo al que superó por 0-4, con goles de Dani Real, Rubén, Deivis y Lucas Pérez.

El Monterrei, aun sin técnico, eliminó al Cenlle con un doblete de Zach. Por el mismo marcador de 0-2, La Purísima se impuso al Sporting Vilamarín.

El Moreiras, que comenzó perdiendo 2-0 en Viana, acabó pasando a octavos gracias a los goles de Christofer, doblete de José Luis y David, a falta de seis minutos para el final.

Otra de las eliminatorias que mantuvo en vilo a los aficionados fue el vivido en O Lodairo, donde el Rúa, que comenzó 2-0 abajo ante el Cea, llevó a cabo una gran remontada gracias a los tantos de Azael, Eric y Adrián Álvarez.

El Caldelao logró su pase a la siguiente ronda después de vencer al Atlético Trelle por 0-2. Anotaron Joaquín y Víctor.

El Cortegada se dio una alegría, tras vencer por 1-3 al Irixo, con los tantos de Azucarillo, de penalti, Diego y Ortiz.

En Villoira, el filial del Barco, que milita en la Tercera Futgal, estuvo muy cerca de dar la sorpresa de la Copa. Al cabo de los 90 minutos fue capaz de equilibrar los goles de Siota y Mauro con los de sus jugadores Joel y Britez. Con el empate a dos se llegó a los penaltis, donde el portero visitante Ismael paró uno y otro posterior acabó estrellándose en el larguero para que los macedanos sigan adelante.

En el campo de O Medo, el Atlético Vilariño, que se encuentra en la parte alta de la categoría de plata, puso en aprietos al Francelos, al punto de llegar a la tanda de penaltis. Los locales llegaron a ponerse 2-0 y terminaron empatando 3-3. El meta Hugo Pena le paró el remate desde los 11 metros a José Ramón, mientras que el último lanzado por Noé, a lo Panenka, terminó estrellándose en el travesaño. El equipo de Tomás Cibeira se impuso 2-4 al acertar en sus ejecuciones Gabriel, Adrián, Mateo y Diego, que había sido el autor de la igualdad en el tiempo reglamentario.

El derbi que enfrentaba al Rante contra el Soutopenedo terminó quedándose en manos del equipo de Kevin Iglesias tras imponerse en la definición por penaltis por un ajustado 3-2. Durante el encuentro, abrió el marcador Viola para los de Insuela, pero igualaría Diego.

Los equipos ya clasificados para disputar los octavos de final conocerán a su próximo adversario durante el sorteo que tendrá lugar el próximo 12 de enero, a partir de las 20:00 horas, en la delegación de la Federación en Ourense.