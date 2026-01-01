Así sería la selección de Ourense si jugase el Mundial de Fútbol 2026

La provincia de Ourense ha aportado, aunque a cuentagotas, varios nombres que ya forman parte de la historia del fútbol español. El guardameta Miguel Ángel, el centrocampista Vicente o futbolistas más recientes como Borja Fernández o Fran Noguerol lucieron el nombre de Ourense en el fútbol de élite.

Es año de Mundial de Fútbol, y aunque pueda parecer difícil, imaginemos cómo sería una selección ourensana para el Mundial 2026, combinando jugadores de proyección y experiencia que formen un XI equilibrado y competitivo.

Portero: Vanja Milinković-Savić

Aunque internacional con Serbia, Vanja Milinković-Savić es un guardameta nacido en Ourense que se coloca entre los de recorrido más internacional de toda la selección. Nikola Milinkovic-Savic, su padre, jugaba en el 1997 en el CD Ourense, cuando Vanja nació. Con más de 150 partidos en la Serie A y actualmente defendiendo la portería del Napoli, su presencia física (2,02 m) y su experiencia en competiciones de alto nivel lo convertirían en el muro perfecto para un Mundial.

Lateral Izquierdo: Tincho Conde

Martín “Tincho” Conde es uno de los talentos emergentes de Ourense. Lateral izquierdo formado en las categorías inferiores del Celta de Vigo, juega actualmente en el CD Castellón en Segunda División. Formado en el Pabellón CF, destaca especialmente por su proyección ofensiva.

Defensa Central: Germán Nóvoa

Veterano con amplia experiencia en la Primera RFEF, Germán Nóvoa aportaría solidez y liderazgo al eje de la defensa. Actualmente milita en las filas de la Ponferradina, tras completar varias temporadas a gran nivel en el Arenteiro años atrás.

Defensa Central: Noel González

Acompañado por la veteranía de Germán, el joven Noel González complementaría la defensa con su físico y velocidad, pese a su corta trayectoria. Noel dejó la cantera del Celta de Vigo en edad juvenil para fichar por la UD Ourense. Tras ascender a Segunda Federación, Noel se ha vuelto indispensable en los planes unionistas, siendo uno de los jugadores más destacados de la presente campaña.

Lateral Derecho: Hugo Sanz

Ocupando la banda derecha, Hugo Sanz representa al Ourense CF. Es un defensor polivalente conocido en el fútbol gallego por su velocidad y capacidad de apoyar tanto en defensa como en ataque. Tras un fugaz paso por el Real Murcia y el Hércules, Sanz regresó al equipo azulón para convertirse en un baluarte del cuadro que dirige en la actualidad Dani Llácer.

Mediocentro: Javi Fernández

Todavía es un diamante en bruto, pero la proyección de Javi Fernández hace preveer que Ourense contará por muchos años con un centrocampista en la élite. El jugador de las categorías inferiores del Bayern de Múnich aportaría equilibrio en el centro del campo gracias a su capacidad para recuperar balones y conectar con la línea ofensiva.

Mediocentro: Pablo Parrilla

Centrocampista puro nacido en Ourense e imprescindible en la UD Ourense, Pablo Parrilla sería el otro motor de la plantilla ourensana. Siendo más posicional que Javi Fernández, su solidez en la medular y su capacidad para distribuir el juego aportan equilibrio y criterio en la transición defensa‑ataque harían de Parrilla una pieza clave.

Mediapunta: Izan Regueira

La gran promesa de Ourense en el centro del campo. Formado en Pabellón Ourense y Celta antes de fichar por el Real Madrid, Izan Regueira combina técnica, visión y creatividad, lo que le permitiría conectar con los atacantes y dar el último pase en situaciones clave.

Extremo Izquierdo: Hugo Álvarez

Hugo Álvarez Antúnez es uno de los ourensanos más afincados en la élite. Clasificando al Celta a la Europa League en su segunda gran temporada con el cuadro celeste, es un extremo dinámico que aporta velocidad, regate y llegada al área, siendo un puñal constante por la banda izquierda, aunque Claudio Giráldez también lo ha alineado en una altura inferior o en la banda contraria.

Extremo Derecho: David Ferreiro (C)

Su final de carrera en el Arenteiro continúa pareciendo un espejo de lo que ha sido David Ferreiro a lo largo de su carrera: uno de los mejores futbolistas ourensanos de siempre. CD Ourense, Zamora, Cádiz o Hércules figuran en su currículum, pero fue con la SD Huesca con la que deslumbró en Primera Divisón por la banda derecha. Ejerce en esta selección como capitán.

Delantero Centro: Diego Gómez

Delantero ourensano con proyección, Diego Gómez Pérez destaca por su velocidad y capacidad para desbordar defensas como delantero centro, aunque acostumbra también a caer a la banda derecha. Actualmente en el FC Cartagena cedido desde el Deportivo de La Coruña, ha demostrado su capacidad para jugar en categorías exigentes y ser determinante en el área rival, como ya hizo en apenas media temporada en el Arenteiro.

Seleccionador: Javi Rey

Para comandar esta selección, el entrenador encargado de hacerlo sería Javi Rey. Forjó su nombre en el CD Barco y CD Arenteiro y, tras su paso por la Ponferradina, mantiene al Cartagena rozando los puestos de playoff de ascenso a Segunda División. Sin duda, un técnico con experiencia en el fútbol ourensano que ya ha coincidido con varios de estos jugadores y que encajaría con esta plantilla.

Así sería una selección de Ourense

POR: Vanja Milinkovic-Savic

LI: Tincho Conde

DFC: Germán Nóvoa

DFC: Noel González

LD: Hugo Sanz

MC: Javi Fernández

MC: Pablo Parrilla

MCO: Izan Regueira

EI: Hugo Álvarez

ED: David Ferreiro

DC: Diego Gómez

Seleccionador: Javi Rey

Así sería una selección de futbolistas nacidos en Ourense

Toda selección necesita futbolistas suplentes para subir el nivel y dar descanso a los teóricos titulares. Jugadores ourensanos como Álvaro Ratón, Tiago Rodríguez, Raúl Dacosta, Jordan Sánchez o Justino Barbosa son algunos nombres que apuntalarían este plantel que, como mínimo, saldría a competir contra cualquier selección en el Mundial de 2026. ¿Y por qué no?