La Chandrexa Trail puede con todo

El calor amenazó, pero no pudo con una Chandrexa Trail que se consolida como una de las citas de referencia de las carreras por montaña. La alerta de la Xunta obligaba a detener la actividad deportiva desde las 12:00 horas, pero las carreras se disputaron sin incidencias. “Decidimos adelantar la salida una hora, recortar la distancia de 35 a 23 kilómetros y avisar de que a las 12:00 el que estuviese sin llegar a meta quedaba fuera y la gente lo agradeció e incluso “apretó” un poco más”, explicaba Diego Martínez, desde la organización.

Más de 260 participantes se dieron cita y los ourensanos Adrián Rodríguez (Running Sport Trail) y Antía Goberna (Asesou) fueron los más rápidos en la carrera larga. En la de 18 kilómetros se impusieron el verinense Abel Franco (Running Sport Trail) y la atleta de Cambre Nuria Nóvoa (Traileros Toxos e Birras).

El mejor avituallamiento del mundo. | José Paz

Más de 85 personas se implicaron para que la XIV edición de la prueba fuese un éxito. “Estamos muy contentos. Las condiciones eran exigentes y salvo un par de esguinces, salió todo perfecto. Muchas gracias a instituciones y colaboradores, sin ellos es imposible sacar esto adelante”, reconocía Martínez. La Copa Gallega por Montaña tendrá su próxima parada en Castrelo de Vitres (Boiro).