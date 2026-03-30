Galería | Así se vivió el regreso del Trail Pozo do Demo, en imágenes
XIII EDICIÓN
Más de 200 corredores se dieron cita en el balneario de Cabreiroá para el regreso del Trail Pozo do Demo. Ochos años después esta carrera disputó su XIII edición con una andaina de 14 kilómetros y una carrera de 15 kilómetros con 600 metros de desnivel positivo.
Ocho años después, el “Trail Pozo do Demo” regresó al calendario provincial con una prueba que reunió a más de 200 participantes que completaron los 15 kilómetros de recorrido. La carrera, que arrancó en el balnenario de Cabreiroá y contó con un desnivel positivo acumulado de 600 metros, se llevó a cabo por el contorno del Pozo do Demo y del Monte Maior. En cuanto a los resultados, en categoría masculina se impuso Isma Toro, que completó el recorrido con un tiempo de 01:13:53. Estuvo acompañado en el podio por Alberto Santamarina y Armando Cepeda. En la categoría femenina, la victoria fue para Naia Cob, que paró el cronómetro en 01:30:22. La segunda posición fue para Belén Rodríguez y la tercera para Nia Franco.
Por equipos, el vencedor fue Lobos do Brunheiro de Chaves/Anteros, seguido del GTR-Galaico Trail Run y del Bicicletas Chinquena Racing Team. Además, de la prueba de 15 kilómetros se realizó otra infantil y una andaina (14 kilómetros).
