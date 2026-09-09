TERCERA FEDERACIÓN
Charly, extremo del Antela: “El equipo está con ganas de demostrar”
TERCERA FEDERACIÓN
El Antela se estrenó en Tercera Federación con una trabajada victoria frente al Viveiro (0-1) en Cantarrana. Uno de los jugadores más destacados del encuentro fue el habilidoso extremo Charly, quien analiza el choque en tierras lucenses: “Hicimos un partido muy completo, Etanto en lo defensivo, dejando la portería a cero; como en lo ofensivo, teniendo varias ocasiones para marcar el segundo. El equipo está muy comprometido y con ganas de demostrar”.
El atacante antelano regresó cuatro años después a Tercera Federación y reconoce que “la verdad es que estoy muy contento, tenía muchas ganas de volver a Tercera y las sensaciones fueron buenas. Ahora, toca seguir trabajando para ayudar al equipo en todo lo que pueda”. Los albinegros regresan esta noche a los entrenamientos para preparar el encuentro frente al Alondras. Un encuentro que se disputará el domingo, a las 17:30 horas en el campo sintético José Antonio Fernández Carrera, ya que A Moreira está siendo tratado por el mal estado que presentó el césped durante el verano y no se puede utilizar. El Antela solicitó cambiar el orden de los encuentros al Alondras para jugar la ida como visitante, una petición que fue desestimada por los cangueses.
En el apartado deportivo, Bruno Gómez no podrá contar con Tiago Teixeira, expulsado en Viveiro.
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