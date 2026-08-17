Punto final al sueño del Antela, que cae ante el Boiro (0-1)

El sueño del Antela de jugar la final de la Copa Federación autonómica no tuvo final feliz. Además de la derrota, la parroquia antelana volvió a ver perder a su equipo, algo que hacía más de dos años que no sucedía y que dejó el récord en 40 partidos. Poca broma. Por eso la derrota no debe empañar la trayectoria de los de Xinzo. Era cuestión de tiempo, algún día tenía que llegar. Lo que pasa que igual fue cuando menos se contaba porque tanta victoria hacía creer hasta al más agnóstico. Pero es la grandeza que tiene el fútbol, que pocas veces pasa lo que se cuenta que pase.

Aunque también es de justicia reconocer el mérito del rival. Un Boiro que sabía muy bien dónde venía y al equipo que se iban a enfrentar. Su técnico José Tizón planteó un partido muy serio. El equipo estaba bien plantado en el campo, ocupaba bien los espacios, a lo que hay que añadir que también cuenta con buenos peloteros con experiencia en la categoría. Y por supuesto, que los antelanos no tuvieron su mejor día en la calurosa tarde de ayer en el campo de A Moreira.

Igualdad

El partido comenzó igualado y sin un dominador claro. Avisaron los locales a los diez minutos con un disparo de Tiago Teixeira que se marchó fuera y un centro de Pucho al que no llegó Carlos por muy poco. Parecía que los locales iban entrando en el choque pero en el minuto 14 llegó el gol visitante que les dejó tocados. Fue un disparo del defensa Yosi desde la frontal aparentemente sin un gran peligro, pero la pelota pegó en Álex Boán y entró mansamente en el lado contrario al que se había lanzado Bruno Pío. El gol les sentó mejor a los visitantes y dejó bloqueados a los locales, incómodos sobre el verde. Hubo que esperar al tramo final para volver a disfrutar de ocasiones. La más clara de los locales en todo el partido fue en el 41. Dejada de cara de Tumbeiro y buen disparo de Sandro Raposeiras, que desvía con acierto Álex Vila.

En la segunda parte, tampoco pasaron grandes cosas, porque la decoración del encuentro no cambiaba. El local Charly lo intentó con un disparo que se marchó fuera en el 50 y el visitante Insua no estuvo acertado en el mano a mano con Bruno Pío en el 56.

Lo intentó todo el técnico local con siete cambios, entre ellos el de Negrete, que se tuvo que quedar en el banquillo por un problema en un tobillo que lo tenía a medio gas. Pero ni con esas. Los minutos jugaban a favor de los visitantes que empezaban a ver más de cerca la final. Todo el peligro local fue una falta directa de Charly en el 76, pero se le fue arriba.

De ahí al final, los 22 minutos que se jugaron, incluidos los ocho de descuento, hubo más intención que ocasiones para los de Bruno Gómez. Incluso las más claras fueron visitantes, pero a Peke se le quedó el balón atrás cuando encaraba al meta local y el remate de cabeza de Juanma solo lo atajó el meta antelano.

El Boiro se llevó la victoria y jugará la final ante el Bergantiños. El Antela se puede ir con la cabeza alta, tanto de la participación copera como de la experiencia de jugar con equipos que ahora verá en su debut histórico en Tercera RFEF.