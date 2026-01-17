El Cidade de Ourense Ontime visita al colista Chiloeches

El Cidade de Ourense Ontime cierra la primera vuelta de la liga. Lo hace con la visita a Chiloeches para medirse desde las 11:00 horas en el partido televisado por Teledeporte a un recién ascendido y colista de la categoría. El resultado del partido pondrá la nota final a la primera mitad de competición.

Hasta ahora ha sido buena una victoria elevaría la puntuación hasta el notable. Lo sabe el conjunto ourensano, que no quiere dejar escapar la oportunidad de “dejar prácticamente cerrado, o al menos muy cerca, el objetivo de la permanencia”, señala el técnico Carlos Navarro.

No quiere sorpresas el entrenador del conjunto ourensano, ya que considera este duelo como “un partido trampa. Es cierto que se trata de un recién ascendido y que es colista, pero ha cambiado de entrenador y se ve un equipo más sólido defensivamente. En su cancha perdieron Alcantarilla y Guadalcacín y la pasada semana, en Alcorcón ante un rival de play off, estuvo por delante en el marcador y aunque terminó perdiendo por 4-1 estuvo casi hasta el final en partido. Está último, pero lo veo un equipo más sólido y con más experiencia que, por ejemplo, el Burela”.

Carlos Navarro, entrenador del Cidade de Ourense Ontime: “Estamos en el mejor momento”

Hace mención Navarro al partido de la pasada semana ante las lucenses del Burela (victoria por 10-2) para explicar cuál debe ser la cara que debe mostrar su equipo en la cita de hoy. “El equipo mostró ambición, porque teniendo el partido resuelto quería más y siguió jugando con hambre e intensidad. No sé hasta dónde prolongaremos este estado de forma, pero creo que el equipo está en su mejor momento. Meter diez goles a cualquier equipo es muy difícil. No se los metió ni el líder Melilla”.

El equipo viajó el viernes por la mañana y lo hizo con toda la plantilla excepto Ana Rivera. “Esperemos que con esta semana de descanso podamos recuperarla definitivamente”. Las demás, todas dispuestas a sumar tres puntos más para “tomarnos con más tranquilidad los próximos partidos ante Melilla y Futsi”, finaliza el entrenador del Cidade de Ourense Ontime.