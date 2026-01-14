Ontime: el matiz es cuestión de goles (a favor)

El Ontime de Carlos Navarro se reivindica y lo hace a base de goles. No fue el 13-0 de la temporada 2009-2010 ante el Soto del Real y del curso 2011-2012 frente al Majadahonda, pero la victoria por 10-2 del sábado frente el Burela es la mayor del conjunto ourensano en más de una década en la Primera División. Más allá de que un triunfo tan holgado sea algo extraordinario en una liga en la que la clase media está más equilibrada que nunca, el conjunto ourensano parece, afortunadamente, haber convertido esta temporada su cita con el gol en una costumbre.

Lo dicen los datos. El conjunto ourensano acumula un 66 por ciento más de goles que la pasada temporada a estas alturas de curso. Apenas 24 goles había anotado un equipo que después de 14 jornadas ocupaba plaza de descenso con tres partidos ganados, otros tres empatados y ocho perdidos: 12 puntos para situarse en una más que delicada decimocuarta plaza.

El juego alegre le hace ser más anotador, pero le obliga a una fortaleza defensiva que todavía no ha alcanzado este curso

Ahora acumula 40 goles, unos números mucho más reconocibles para un equipo que siempre se movió, al menos, por la zona media de la tabla. Así, después de la victoria del sábado, el Ontime es noveno con 18 puntos, con diez de ventaja sobre el descenso y a nueve del top-4. Una pena no haber sacado el partido de hace dos jornadas ante el Poio, porque aunque no es el objetivo, el equipo de Navarro estaría metido de lleno en la lucha.

El matiz es cuestión de goles, a favor, porque en los 14 partidos disputados el Ontime ha recibido los mismos que la pasada campaña. También es elocuente este dato, porque esta es la clave para que las de Navarro no estén más arriba. Lo de minimizar los errores es algo que ya viene desde pretemporada. El juego más alegre del equipo le hace ser más goleador, pero le obliga a una fortaleza defensiva que todavía no ha logrado.

Y el sábado visita al colista Chiloeches. De ganar se iría a los 22 puntos, con los que fue tercero por la cola el Sala Zaragoza hace tres años; con 26 descendió Amarelle hace dos cursos y con 28 cayó el Marín el año pasado.