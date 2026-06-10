Cierre de curso en la Asociación Ourensá de Adestradores de Fútbol con protagonismo celeste

La Asociación Ourensá de Adestradores de Fútbol “Afiador” cerró la temporada con una gala final en la que los invitados de excepción fueron Marián Mouriño, presidenta del Celta, y Marco Garcés, director deportivo celeste, que fueron los ponentes de la conferencia “O valor do adestrador no Celta”.

Cerca de 250 invitados estuvieron muy pendientes de un encuentro en el que se abordaron diferentes cuestiones relacionadas con el papel de los entrenadores dentro de la estructura deportiva de una entidad de élite, la detección y desarrollo del talento, así como la formación de técnicos, la planificación deportiva y el valor del entrenador en el Celta.

Entre los presentes estuvo Luis Menor, presidente de la Diputación, quien subrayó que “a Deputación de Ourense sente a Asociación Afiador como algo moi propio, non só pola colaboración institucional que ambas entidades manteñen desde hai décadas, senón tamén por compartir unha visión común do deporte como ferramenta educativa, social e humana”. También se acordó del añorado Luis Soria, fundador de la entidad, porque “o fútbol tamén é memoria, gratitude e recoñecemento a quen abriu camiño antes ca nós”.

Teresa Cendón (PP de Vigo) fue la encargada de presentar a Marián Mouriño y el coloquio fue moderado por Roberto Carlos Carballo (Radio Galega).

Mouriño comentó que “soy ourensana de corazón y por mis abuelos, que eran de Avión. Presidir un equipo de fútbol es muy difícil, hay que tener sentidiño en el tema económico e identidad, que es lo que nos hace diferenciar de otros equipos. Estamos orgullosos de ser gallegos y nos gusta demostrarlo, además le damos mucha importancia a la cantera con chicos e chicas ‘feitos na Madroa’. Somos un equipo de trabajo que entendemos lo que el Celta significa para Vigo y para Galicia. A nivel de juego, es muy importante que juguemos con identidad y apostar de forma valiente por los jugadores jóvenes, tal y como se hace en el primer equipo y en el Fortuna. Si trajéramos a un Bordalás, la gente no estaría tan identificada con nuestro equipo”.

Marco Garcés comentó que “estuve en Ourense, en el Entroido de Xinzo y me lo pasé muy bien, compré una pantalla como recuerdo. Nuestra obligación es poner en el campo algo por lo que la gente se sienta orgullosa, por eso apostamos por la gente de aquí y tenemos ojeadores en todos los pueblitos. Queremos que todos los equipos tengan el mismo modelo de juego, por eso incorporamos a jugadores de un perfil determinado”.

Distinciones de la temporada

Además, como es habitual se llevaron a cabo las distinciones a los entrenadores ourensanos más destacados en este reciente curso: Ismael García, Borja Fernández, Héctor Otero, Juan Carballo, David Sotelo, David González, Dani Llácer, Edgar Ponce, José Alberto Caveda, Dani Portela, Manu Morgade, Roberto Álvarez, Vítor Ferreira, Miguel Saa, Héctor Conde, Marcos Alén, Pablo Rodríguez “Pibio”, Dani Prado, Elías Fernández, Daniel Carrera, David Vázquez “Garbo”, Miguel Ángel Montero, Fernando Currás, Rafa Torres, Diego Torres, Quique Serante, Luis Miguel Álvarez, David Ramos, Abel Afonso, Marcial González, Juan Suárez, Pablo Campelo, Andrés González, Manu Cerón, David Valcárcel, Vane Barberá y Antonio Perera.

Por último, se le impuso la insignia de oro de la asociación a José Fernández Otero “Remigio”.