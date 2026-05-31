Cita histórica en A Moreira para el Antela ante el Betanzos

Día grande en Xinzo de Limia. 48 años después, el Antela disputará un play off de ascenso a Tercera. Los albinegros reciben en A Moreira al Betanzos en la ida de la primera eliminatoria, donde llegan como el quinto clasificado del Grupo 2, mientras que los coruñeses fueron segundos en el Grupo 1.

Ambos equipos fueron los menos goleados de sus respectivos grupos, por lo que este domingo por la tarde se espera un encuentro igualado e intenso. Sobre el Betanzos, Bruno Gómez, entrenador de los antelanos, tiene claro que “nos vamos a medir a un conjunto que es de nivel Tercera. Todos sus jugadores ya han jugado en esa categoría, a excepción del lateral derecho, Javi Fernández, que llegó desde el Juvenil A del Dépor. A nivel colectivo es un equipo que sabe muy bien a lo que juega, es rocoso y arriesga muy poco en la salida de balón. Juegan directo y a partir del segundo balón comienzan a combinar y a generar ocasiones”.

Además, comenta que “nosotros nos adaptamos a lo que pueda proponer el rival, que es una de las virtudes del Antela. Cuando vino el Arnoia y nos jugó directo, nos adaptamos; y cuando nos visitó el Pontevedra B con su juego combinativo, también nos adaptamos. No obstante, nosotros tenemos que hacer nuestro fútbol, que es tener el balón e intentar ser agresivos en área contraria. Luego el fútbol dirá si nos da o no ante un equipo como el Betanzos”.

El hecho de que sea una eliminatoria a 180 minutos (con posibilidad de prórroga y penaltis) puede condicionar un poco el choque de este domingo. Gómez, que no tiene bajas, considera que “no es lo mismo jugar la vuelta en Betanzos, un campo parecido al nuestro, que en San Tirso. Por lo que buscaremos el mejor resultado para llegar con opciones al duelo de la semana que viene”.

En el Betanzos, su técnico Claudio Corbillón, que tiene la ausencia del delantero André Poses, reconocía en el DXT que “el Antela es un equipo que me gusta, como juega y como plantea los partidos. No lo conocía y me llamó la atención. También encaja poco, por lo que en ese sentido es parecido al nuestro. Si se pone por delante es un equipo peligroso y domina muy bien las transiciones. No soy del pensamiento de que haya un equipo más favorito que otro, todos los que estamos ahí nos lo merecemos. Al final, la eliminatoria se va a decidir por detalles”.

A Moreira, 18:00 horas.