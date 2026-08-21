El Club Piragüismo Ourense se oxigena en Manzaneda antes de competir

Con la de monte que hay en Manzaneda la carrera continua no podía faltar.

La temporada de una disciplina náutica también se prepara lejos del agua. Que se lo digan al Club Piragüismo Ourense, que ha aprovechado “al máximo” la invitación de La Región en los Stages Manzaneda 2026. La entidad capitalina cierra hoy su concentración en la estación de Manzaneda, tres jornadas perfectas en las que un grupo de jóvenes palistas de la cantera referencia del piragüismo en la provincia cambió su hábitat natural para preparar un ambicioso curso 2026-2027.

Una sonrisa seguro que ayuda a desarrollar mejor el ejercicio. | Alan Perez

Al frente del grupo estuvo Lucas Chao, ayudante del entrenador principal, Raúl Piñeiro. “La gente se lo ha pasado muy bien. Habitualmente trabajamos en el río, pero el stage nos ha servido para hacer un buen trabajo en tierra: gimnasio, correr, trabajo físico en la piscina… A los chavales les sirve para desconectar del día a día normal, pueden ver otros deportes diferentes y ello hace que salgas de la rutina”, afirma el monitor del Piragüismo Ourense. Ayer, por ejemplo, por la mañana tocó “trabajo de pesas en el gimnasio y algo de core. Por la tarde salimos a correr, nos pasamos por la piscina y cerramos la jornada en el spa”.

Será un trabajo que pueda dar sus frutos ya pasado mañana, ya que los más jóvenes del club participarán en la Regata Festa da Empanada que se desarrolla en Allariz, una nueva cita de la Liga Provincial/Copa Diputación.

El trabajo de fuerza siempre cuesta, máxime si es en pretemporada, pero es vital para el resto del curso. | Alan Perez

Lucas Chao es consciente de la expansión que está alcanzando el Club Piragüismo Ourense, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. “Estos últimos años, con la llegada de Raúl Piñeiro como entrenador principal, el club creció mucho. No solo en número de palistas, también en cuanto a resultados. Como equipo logramos ascender a Primera en la Liga Gallega, un éxito teniendo en cuenta que Galicia aporta prácticamente el 50 por ciento de los participantes en un Campeonato de España. Nuestros objetivos ahora son meter K4 y K2 en las finales en edad cadete e infantil y algún K1”, añade.

Fuerza y equilibrio para después “volar” sobre la piragua. | La Región

Keith Alejandro Foo, palista paracanoe: “No conocía esto y han sido unos días reconfortantes en unas instalaciones maravillosas”

Keith Alejandro Foo, palista paracanoe. | La Región

Gimena Teijeiro, palista: “Ha sido una buena forma de desconectar viniendo a la naturaleza a disfrutar del deporte”

Gimena Teijeiro, palista. | La Región

Xiam Paz, palista: “Esta oportunidad que nos ofrece La Región nos permite trabajar en un entorno diferente”

Xiam Paz, palista. | La Región

Volviendo al presente, entorno y buena temperatura han servido para que el stage haya sido un éxito.