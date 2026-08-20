El Pabellón CF se pone a punto en los Stage Manzaneda 2026

Los integrantes de la plantilla del Pabellón CF juvenil, en una de las sesiones de trabajo en el campo de fútbol de Manzaneda.

Los Stage Manzaneda 2026, la iniciativa que acaba de recuperar La Región para que los equipos y deportistas ourensanos puedan disfrutar de una pretemporada totalmente gratuita en las instalaciones de la Estación de Manzaneda, continúa.

Uno de los futbolistas realiza un lanzamiento a portería. | Alan Perez

El equipo que acaba de disfrutar de su estancia es el Pabellón Club de Fútbol. El conjunto entrenado por Jorge Regal prepara un curso 2026-2027 en el que su único objetivo es recuperar la Liga Nacional Juvenil.

La plantilla del cuadro pabellonista realizó trabajo en el campo de fútbol, en el pabellón polideportivo y en la piscina para ponerse a punto para una liga que arrancará el domingo 13 de septiembre con la visita al Pereiró.

“O Trato en Manzaneda foi exquisito, estamos moi agradecidos. A pena é ver nalgunhas zonas, as máis afectadas polos incendios do ano pasado, todo queimado”, señala Jorge Regal.

Con una plantilla prácticamente nueva, con muy pocos juveniles de último año y muchos recién llegados desde la categoría cadete, el técnico del Pabellón juvenil reconoce que este stage lo están utilizando, sobre todo, para hacer grupo. “O tema do descenso a Liga Galega fixo que quedaran moi poucos xogadores de terceiro ano e de segundo. Levamos traballado moi ben en pretemporada, pero o máis imoprtante é ser un equipo. Atopámonos nun proceso de integración que será clave para afrontar con garantías unha temporada na que o único obxectivo ten que ser o ascenso a Liga Nacional. Para un clube como o Pabellón estar co primeiro equipo xuvenil en Galega é un trauma. E ese descenso provocou o arrastre dos outros. Temos que estar todos a unha para devolver a este equipo a Nacional”, sentencia el técnico del Pabellón.

Trabajo en la piscina

Después del trabajo físico y de la preparación en el campo de fútbol, los pabellonistas cambiaron las botas y el pantalón por las chancletas y el bañador para realizar aquagym en la piscina. Estas actividades ayudan a que el grupo salga de la rutina diaria del trabajo en el campo Miguel Ángel realizando tareas diferentes a las del día a día en una pretemporada convencional.

Ahora ya solo falta terminar el trabajo veraniego y empezar una liga que ojalá sea muy productiva.