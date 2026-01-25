El colista Barbadás se agarra a Os Carrís para salir del descenso

La derrota de la última jornada ante el Alondras (2-0) fue un paso atrás para un Barbadás que cayó a la última posición y que necesita ganar ante el Viveiro para no descolgarse de la zona de permanencia. Los azulones todavía no saben lo que es ganar en Os Carrís, algo que deben conseguir ya.

“El partido ante el Viveiro lo enfocamos como una final, ya que para nuestras opciones de salvación es vital conseguir la primera victoria en casa. Además, nos enfrentamos a un rival, que de ganar, lo metemos también en la lucha por la permanencia. Sabemos que nos van a poner las cosas difíciles, pero confiamos en el trabajo que están haciendo los chavales y vamos a ir con todo a por el partido”, comenta Moncho Salgado. Asimismo, apunta que “tenemos que mejorar pequeños detalles que nos han condicionado en Moaña y hay que intentar que durante todo el partido demos el nivel de la primera parte contra el Lugo B”.

Adrián Presas (tiene que operarse del menisco), Jorge Benavides e Íker Gómez son baja.

Os Carrís, 16:45 horas.