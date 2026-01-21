ACCIDENTE FERROVIARIO
España, de luto

El centrocampista Álvaro Soriano del Bárbadas: “Debemos progresar en la faceta ofensiva, nos cuesta marcar”

MEJORAR EN EL ÁREA OFENSIVA

Las declaraciones del centrocampista del Bárbadas llegan tras perder frente al Alondras

El joven azulón, Álvaro Soriano.
El joven azulón, Álvaro Soriano. | El joven azulón, Álvaro Soriano.

El Barbadás cayó a la última posición tras perder 2-0 frente al Alondras en un partido “de una parte para cada equipo. En la primera ellos fueron bastante superiores, nos fueron metiendo atrás y era muy complicado salir. A pesar de eso, no tuvieron grandes ocasiones, la primera clara fue el gol y el segundo en la última jugada de la primera parte, que ese sí que nos hizo más daño. En la segunda, salimos muy bien, empezamos a presionar arriba y les costó mucho salir de la presión. Tuvimos dos o tres ocasiones bastante claras para meternos en el partido, pero no pudimos aprovecharlas”, asegura el centrocampista Álvaro Soriano.

Con respecto a lo que el equipo debe mejorar, el expabellonista sostiene que “tenemos que mejorar en el área ofensiva. Llevamos varios partidos generando ocasiones claras y nos cuesta hacer gol, y los rivales con poco te marcan. Marcar primero te da más tranquilidad y puedes manejar mejor el partido. Tenemos que intentar también no cometer errores forzados, que en esta categoría se pagan muy caros”. Soriano y sus compañeros regresan esta noche a los entrenos.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats