El centrocampista Álvaro Soriano del Bárbadas: “Debemos progresar en la faceta ofensiva, nos cuesta marcar”

UN POCO MÁS DE CALMA
El capitán del CD Barco, Óscar Martín: “Hay que mejorar muchas cosas”
MEJORAR EN EL ÁREA OFENSIVA
El Barbadás cayó a la última posición tras perder 2-0 frente al Alondras en un partido “de una parte para cada equipo. En la primera ellos fueron bastante superiores, nos fueron metiendo atrás y era muy complicado salir. A pesar de eso, no tuvieron grandes ocasiones, la primera clara fue el gol y el segundo en la última jugada de la primera parte, que ese sí que nos hizo más daño. En la segunda, salimos muy bien, empezamos a presionar arriba y les costó mucho salir de la presión. Tuvimos dos o tres ocasiones bastante claras para meternos en el partido, pero no pudimos aprovecharlas”, asegura el centrocampista Álvaro Soriano.
Con respecto a lo que el equipo debe mejorar, el expabellonista sostiene que “tenemos que mejorar en el área ofensiva. Llevamos varios partidos generando ocasiones claras y nos cuesta hacer gol, y los rivales con poco te marcan. Marcar primero te da más tranquilidad y puedes manejar mejor el partido. Tenemos que intentar también no cometer errores forzados, que en esta categoría se pagan muy caros”. Soriano y sus compañeros regresan esta noche a los entrenos.
