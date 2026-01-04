El colista resta dos puntos a la UD Ourense (1-1)

Empezó puntuando la UD Ourense en el campo del colista en un partido que controló y dominó en el primer tiempo, no lo sentenció cuando tuvo ocasiones para ello y acabó encajando un gol a dos minutos del final. Vizoso y cierta dosis de fortuna impidieron la derrota en los minutos finales.

El planteamiento inicial de Borja Fernández permitió al equipo unionista controlar a su antojo todo el primer tiempo. Por las dimensiones del campo, logró tener al rival agazapado atrás y sin presión, a través del control del balón y juego de posición, aunque con poca capacidad combinativa, como le gusta al equipo ourensano, debido a las condiciones del terreno de juego sintético.

Champi, Parrilla y Manu Núñez dominaron el juego y ni la defensa ni Vizoso pasaron apuros, encaminándose el choque a la búsqueda de opciones de gol. Una oportunidad que apareció y se aprovechó en la primera acción de balón parado. Manu Núñez ejecutó con maestría y calidad una falta desde fuera del área, escorada, y antes de la media hora de juego todos los propósitos ourensanistas estaban cumplidos ante el colista.

Con el gol, el equipo perdió algo de control del balón, pero sin pasar apuros defensivos, y consiguió dos claras ocasiones antes del descanso para sentenciar el partido. Sin embargo, ni Simón Luca ni Rufo acertaron en el remate final y todo quedó abierto para una posible reacción en un segundo tiempo complicado.

La reacción se vislumbró a la salida de vestuarios, cuando el rival pasó a dominar el partido a base de centros laterales y una mayor presión arriba, quitando el control al equipo de Borja Fernández. Además, comenzaron los contratiempos físicos en defensa y mediocampo con Champi, Lucas Puime y Simón Luca, lo que fue debilitando al equipo, que empezó a sufrir en defensa y a exigir más trabajo a Vizoso en portería.

La mejor noticia era que el Sámano no tenía claridad ni calidad ofensiva y, con el paso de los minutos, todo parecía indicar que la ventaja en el marcador podía mantenerse. Una sensación errónea, ya que en el último cuarto de hora el Sámano fue mejor, empató y hasta pudo remontar, debido a que la UD Ourense perdió el control, sufrió atrás y falló dos nuevas ocasiones claras para cambiar el desenlace.

Los centros laterales por la banda derecha del ataque del Sámano comenzaron a ser un problema, y Vizoso volvió a aparecer con paradas clave para mantener el 0-1, especialmente en un mano a mano ante Xavi.

Ficha técnica UD Sánamo: Oleaga, Abad, Deiby, Jonlo, Rasines, Izan (Acarregui, min. 73), Unai Veiga (Xavi, min. 63), Julen, Diego Marta (Lambea, min. 63), César (Gilete, min. 63) y Castillo. UD Ourense: Vizoso, Varo, Noel, Lucas Puime (Labrada, min. 72), Simon Luca, Parrilla, Manu Núñez (Migui, min. 46), Champi (Viti, min. 72), Jaichenco, Hugo Busto y Rufo (Fer, min. 69). Goles: 0-1, min. 27: Manu Núñez. 1-1, min. 88: Xavi Árbitro: Alex Rivas (Vasco). Amonestó con tarjeta amarilla a Rufo y Simón Luca por parte visitante. Incidencias: El Vallegón. 400 espectadores con presencia de aficionados rojillos.

Empate local

El colista buscó sin cesar el empate, y la clave estuvo en que la UD Ourense desaprovechó dos claras ocasiones en apenas cinco minutos —80 y 85—, con Migui y el debutante Fer, para sentenciar el partido. Esto dio paso a un final letal para los unionistas. En un rechace tras un córner, Xavi logró el empate y, solo dos minutos después, un pase atrás por banda derecha no encontró rematador con la defensa ourensanista descolocada, en lo que fue el empate final, que pudo haber acabado en derrota in extremis.