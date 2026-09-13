Combate nulo en Arnoia ante el Porriño (0-0)

El Atlético Arnoia y el Porriño Industrial firmaron un empate sin goles en un encuentro donde el calor fue el principal protagonista para ambas escuadras y en el que el conjunto dirigido por Marcos Álvarez, que se estrenaba en liga como técnico local, mereció mejor suerte, especialmente tras una notable primera mitad en la que dispuso de las mejores ocasiones para inclinar la balanza.

Los de A Queixeira saltaron al terreno de juego más enchufados que su rival y se adueñaron de la posesión del balón desde el inicio, marcando el ritmo del partido. Fruto de ese dominio llegaron las primeras aproximaciones con peligro. La oportunidad más clara de los primeros 45 minutos estuvo en las botas de Rivero, quien se plantó en un mano a mano con el guardameta visitante, pero este logró desviar el esférico con una gran intervención. El acoso local continuó con varios remates que se marcharon desviados, dejando la sensación de que los locales merecían irse al descanso con ventaja.

En la reanudación, el Arnoia mantuvo su ambición y salió con la firme idea de llevarse los tres puntos. Marcos Álvarez movió el árbol, aumentando la munición, dejando en el banquillo a Rubén Arce para sacar a Íker, que tuvo opción de desnivelar sin éxito. Pese a la declaración de intenciones, el cansancio y las altas temperaturas empezaron a hacer mella en el físico de los jugadores, lo que provocó que el choque se rompiera.

El partido se volvió de ida y vuelta, abriéndose el juego con oportunidades para ambos conjuntos. La opción más clara nació en las botas de Isma, quien firmó una gran jugada personal por la banda, colgando un centro pasado al segundo palo en el que apareció Joni, que conectó una espectacular volea que se marchó alta.