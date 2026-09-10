Los apuntes de la Preferente: Barbadás, Auriense, Arnoia y Verín

Vilachá, técnico del Barbadás: “En la segunda parte, el equipo dio un paso adelante para el 3-2”

Vilachá, técnico del Barbadás | Xesús Fariñas

El Barbadás venció 3-2 al Ribadumia en un partido “en el que al poco de comenzar nos adelantamos, pero tres minutos después nos empataron. A partir de ahí empezamos a dominar y fuimos capaces de meterlos en su campo. En ese tramo fuimos mejores y metimos el 2-1. En el último minuto de la primera parte nos empataron en una acción a la espalda. En la segunda, salimos bien, pero ellos tuvieron dos ocasiones seguidas tras la reanudación. A partir de ahí, el equipo dio un paso adelante y fuimos capaces de meterlos en su propia área. Los cambios nos dieron muchísimo y en el 90 tuvimos la suerte de hacer el 3-2 definitivo”, asegura el azulón Luis Vilachá.

Yonier Calvo, del Auriense: El Auriense conocerá hoy su rival en la fase previa de la Copa del Rey

Yonier Calvo, del Auriense | José Paz

A las 13:00 horas, el Salón de Actos Luis Aragonés (Las Rozas) acogerá el sorteo de la eliminatoria previa de la Copa del Rey, donde participarán 20 clubes de Preferente de toda España y el representante gallego será el Auriense. El sorteo establecerá los emparejamientos atendiendo a criterios de proximidad geográfica y distribuirá a los clubes en cuatro copas. El conjunto pontino estará en la Copa A con los equipos procedentes de Asturias (Ribadesella), Cantabria (Noja), Castilla y León (San José), País Vasco (Anaitasuna) y La Rioja (Tedeón). La eliminatoria se jugará ida y vuelta y el vencedor se medirá a un equipo de Primera.

Marcos Álvarez, del Arnoia: “Los fallos que tuvimos entran dentro del proceso de cambio”

Marcos Álvarez, del Arnoia | Lucía Otero

El Arnoia cayó 3-1 ante el Moaña en un partido decidido en el primer tiempo. “Somos un equipo que aún estamos en construcción e introducción de aspectos nuevos, que llevan su tiempo asimilarlos, por lo que tuvimos errores puntuales que nos costaron la derrota. Entendemos que estos fallos entran dentro de este proceso de cambio, y en una categoría como la Preferente, los fallos cuestan goles”, comenta Marcos Álvarez, técnico de los arnoieses. Además, admite que “al equipo le faltó entender los momentos del partido, aunque en la segunda parte creo que fuimos dominadores, pero nos faltó materializar las acciones que tuvimos”.

Vítor Pereira, técnico del Verín: “Nos faltó entrar en un ritmo competitivo mucho más intenso”

Vítor Pereira, técnico del Verín | Miguel Ángel

El Verín perdió 1-3 ante el Porriño Industrial en el José Arjiz en su estreno liguero y su técnico Vítor Pereira cree que “el equipo entró algo nervioso, normal por ser el primer partido de la liga. Sufrimos el segundo gol en la reanudación del encuentro y fue un duro golpe, pero considero que después del gol el equipo reaccionó y anotamos un gol. Incluso tuvimos ocasiones para marcar empatar. No se pudo, arriesgamos y sufrimos el tercero en el descuento. Creo que nos faltó entrar en un ritmo competitivo mucho más intenso, que es lo que pedía el partido, y lograr materializar las ocasiones que tuvimos para empatar el choque”.