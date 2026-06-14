ASCENSO
El Córgomo, a frenar al Marín
ASCENSO
El Córgomo afronta ante el Marín la ida de la final por el ascenso a Preferente y para su jugador Rubén García será su última batalla en su campo y ante un equipo “que es favorito por nombres y por todo, pero nosotros hicimos méritos para llegar hasta aquí y vamos a pelear”.
Los valdeorreses vienen de una gran remontada, con goleada incluida ante el Unión: “Sí que es verdad que ahí planteamos un partido más conservador porque sabíamos que teníamos que traer la eliminatoria viva a nuestro campo, donde le hicimos ver que fuimos muy superiores, incluso con diez fuimos capaces de meterle tres goles a un equipo que ofensivamente es bueno. Dimos un golpe sobre la mesa demostrando que podemos competir con cualquiera”.
Ahora, el Córgomo intentará, esta tarde, amarrar un buen resultado y según su mediocampista “intentaremos hacer nuestro encuentro en casa y de esa manera poder llevar la eliminatoria en su feudo donde se va a definir”. Son bajas Yosu, Brais, Víctor y Lucas Pérez lesionados, junto a los sancionados Derrick, Manu Fernández y el portero Pablo.
Por su parte, Churre, capitán del Marín. sostuvo que “llegados a este punto vamos a pelearlo e intentar conseguir el ascenso. Vamos a un sitio muy complicado y diferente al resto, pero sabemos adaptarnos a estas circunstancias y vamos a afrontarlo con el máximo optimismo posible. Creo que va a ser un partido de juego directo y muchos duelos donde habrá que ser acertados en las áreas”.
O Bañadoiro, 18:00 horas.
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