El Córgomo golea con diez al Unión (5-2)

El Córgomo jugará la primera final de ascenso a Preferente Galicia en sus 4 años de historia tras superar por 5-2 al Unión Asados de Rianxo en O Bañadoiro y remontar el 1-0 encajado en la ida.

El encuentro arrancó igualado, aunque la primera ocasión fue para los visitantes en el minuto 6, cuando Pablo Reboiras obligó a intervenir a Adri tras un disparo que tocó en un defensor local. Pese a que el Córgomo fue cediendo metros, logró abrir el marcador por medio de Dani Real, que igualó la eliminatoria con un remate a la media vuelta.

Poco después, Sylla culminó un pase de Perrini para el 2-0 y llevar la alegría a los 200 aficionados locales presentes en O Bañadoiro.

La expulsión de Derrick por doble amarilla obligó a los locales a afrontar más de una hora con un hombre menos. Parecía un posible mazazo, más cuando el Unión Asados dio un paso adelante y comenzó a rondar la portería de Adri, logrando el premio con un gol de Borja tras un rechace en el 37. Pero cuando mejor estaban los visitantes llegó un nuevo golpe del Córgomo. En el añadido de la primera mitad, Dani Real fue derribado dentro del área, penalti de listo, y él mismo transformó la pena máxima con un disparo ajustado al poste para establecer el 3-1.

Tras el descanso, el conjunto rianxeiro, respaldado por cerca de un centenar de aficionados, buscó meterse de nuevo en la eliminatoria, buscando jugar por fuera y adelantando sus líneas ofensivas, pero el Córgomo volvió a mostrarse muy efectivo.

El quinto, de Murciego

Deivis firmó un auténtico golazo en el minuto 72 desde el lateral de la banda para hacer el 4-0 y apenas tres minutos después, el juvenil Gorka Murciego sorprendió con un espectacular tanto desde el centro del campo que elevó la renta al 5-1 en lo que fue el segundo balón que tocó en todo el encuentro. Sergio Nieto recortó distancias en el 83 para los visitantes, quienes intentaron meter un último gol que los metiese en la eliminatoria.

En los últimos minutos, el Córgomo supo sufrir para cerrar una clasificación histórica y sellar su billete para la final del playoff de ascenso a Preferente.

Ahora espera rival, que saldrá de la eliminatoria entre el Marín, cuyo entrenador vio el encuentro en Vilamartín de Valdeorras, y el Sporting Carballiño.