La remontada del Córgomo es posible

Este sábado por la tarde, el Córgomo y Unión disputarán el partido de vuelta para acceder a la final de uno de los ascensos a la Preferente Futgal. Los valdeorreses deberán remontar el 1-0 de la ida y su entrenador Ivan González no duda en afirmar que allá “fueron superiores, ya que tuvieron el dominio del partido y del balón, pero acabé contento con mi equipo porque conseguimos agarrarnos a la eliminatoria donde en nuestro campo somos fuertes. Esperemos tener un buen día, y hacer un gran encuentro para poder dar vuelta el resultado, ya que vendrán a un terreno de hierba, de reducidas dimensiones donde nosotros hemos logrado buenos resultados”. De hecho, en toda la temporada de liga solo perdió un partido en O Bañadoiro.

Iván González, entrenador del Córgomo “Estar en nuestra línea”

Para el técnico del Córgomo la clave pasará “por ser nuestra mejor versión, estar en nuestra línea, tener tranquilidad porque pueden ser 90 minutos muy largos, con opciones de prórroga y penaltis. Considero que lo podemos conseguir, aunque el rival que nos tocó es un señor equipo”.

Mientras tanto, el entrenador visitante José Luis González cree que el resultado en la ida se quedó muy corto, “pero ahora tenemos que ir a jugar allá un partido donde el Córgomo saldrá un poquito más adelante con respecto a lo que hizo en nuestro campo e intentar defender bien, sobre todo por las dimensiones del terreno que condiciona el juego bastante”.

Otro aspecto que tiene en cuenta el técnico del Unión pasa por el aspecto ofensivo: “Es importante estar bien defensivamente, ya que no tendrá el concepto del partido en Rianxo, puesto que su campo te cambia un poco el estilo de jugar”.

Sobre las novedades de su equipo, pierde por distintos motivos a Condado, Xavi, Lolo y Alassane.

Sobre la resolución de esta eliminatoria, el Córgomo forzaría la prórroga ganando por la mínima diferencia y, de persistir la igualdad, se irá a la tanda de penaltis. El vencedor se enfrentará con el ganador de la eliminatoria Marín-Sporting Carballiño.

O Bañadoiro, 18:00 horas.