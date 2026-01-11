El Córgomo, una prueba de fuego para el Polígono

Vuelve la liga para cerrar la primera vuelta en la que el Polígono llega con nuevo entrenador, Jorge Regal, aunque esta tarde se sentará en el banquillo Eloy López, que suele dirigir a los juveniles, para recibir al Córgomo. Ante esta nueva etapa, el capitán Choupas sostuvo que “la verdad es que con el equipo que teníamos esperábamos estar un poco mejor, pero al final las cosas no iban saliendo y toca remar en la segunda vuelta”. Sobre la decisión de Pablo Gil de marcharse no le sorprende, “porque ya veníamos con algo de problemas de atrás y cuando las cosas no salen es más fácil dar el paso de apartarse. Esperábamos que las cosas fueran saliendo solas, pero en esta categoría está todo muy igualado. Si no se trabaja ni se compite todos los domingos al cien por cien, pierdes con cualquiera”.

Respecto de la llegada de Regal, el jugador industrial recuerda que en su día coincidió unos meses con él en el Pabellón “y la verdad es que en los equipos con los que ha trabajado siempre estuvieron arriba”.

En cuanto al rival que tendrán enfrente, “esperamos plantarle cara, porque al final jugamos en casa, con cambio de entrenador y para empezar hacer las cosas bien esperemos ponérselo difícil, intentando dar la cara y quedarnos con los tres puntos”. No podrá jugar Jota, por tener que cumplir ciclo de tarjetas.

La situación del Córgomo es bien distinta y aunque marcha segundo el veterano Rubén García reconoce que ahora el Polígono “con el cambio en el banquillo, con un entrenador que sabe lo que es el fútbol ourensano, tratará de cambiar el rumbo. El otro día nos vio en la Copa y seguro van a mejorar. Es un técnico muy bueno para la categoría, con experiencia y luego que es un equipo con buenos jugadores, pero que en la primera vuelta le costó arrancar”.

En el cierre del año el cuadro valdeorrés dejó buenas sensaciones, con un saldo de cuatro victorias seguidas y seis sin perder, aunque para el mediocampista “no siempre es bueno que llegue el parón y más viendo ahora que esta semana estuvimos muy mermados por la gripe, por el regreso costará más. Creo que el parón nos llegó en el mejor momento del año, aunque el otro día hicimos un buen partido en la Copa Diputación ante el Seixalbo, pero ahora vamos a un campo muy jodido ante un rival con buenos jugadores y que ante los de arriba se les ha dado bastante bien, ganando 0-3 en Verín y empatando en Velle”. Están con un proceso gripal Dani Real e Iván Vedo. Lucas Pérez, que está sancionado, será operado del escafoides, Fran recibirá esta semana el alta y Regue no continúa en el club.

Antonio González, 16:30 h.