O Couto debe de ser el fortín del Ourense CF

El Ourense CF vuelve a un O Couto que estrena césped para recibir al Mérida, a las cuatro y cuarto de la tarde. Y seguro que ganas no le faltaban a Dani Llácer y sus chicos de regresar a casa, porque la última victoria fue en su campo ante Osasuna Promesas el pasado 18 de enero, y antes de eso, seis jornadas sin conocer la derrota en lo que el técnico azulón había calificado como su fortín.

Desde entonces tres derrotas seguidas, la primera en el exilio de Monforte y las dos siguientes en Getxo y Salamanca. Por eso esta tarde se han conjurado para volver a las victorias y sumar tres puntos muy necesarios para no verse inmersos, dependiendo de otros resultados, en puestos de descenso.

Tres bajas importantes tiene para este choque. El defensa Carmona, con problemas musculares, el delantero Amin, con molestias en el pubis (ambos ya se perdieron el último partido ante Unionistas) y el centrocampista Nacho Castillo, que finalmente ha tenido que ser operado esta semana de la rotura en un dedo de un pie y estará de baja un mes más.

Enfrente, un Mérida que llega en promoción de ascenso y que lo hace mermado. Han perdido al pichichi de la liga Álvaro García, también se han ido Artola y Miki Muñoz, y además tienen a Doncel lesionado y a Martín Solar, Javi Lancho y el último fichaje Sofiane sancionados. El equipo entrenado por Fran Beltrán llega en racha, ya que no conoce la derrota en los últimos cinco partidos de liga.

Llácer: “Debemos cortar la mala dinámica”

El técnico azulón comenzaba hablando de la vuelta a O Couto: “La mejor noticia es poder volver a nuestro campo, con nuestra gente y esperando que sirva para poder cortar la mala dinámica que llevamos con una victoria. Hemos ido a ver el campo y aunque no hemos podido pisarlo, sí que tiene un muy buen aspecto”. Sobre el partido de esta tarde afirmó que “llegamos en dinámicas muy diferentes. Nosotros con tres derrotas que debemos de cortar como sea y ellos en buena racha. Vienen de ganar, de meterse en promoción y de hacer buenos partidos, por eso para nosotros va a ser una buena prueba”. Y terminó hablando del Mérida “un club importante que está haciendo las cosas muy bien. Tienen una plantilla muy completa y es verdad que en el primer tercio de liga proponían más desde el balón, ahora son más agresivos, aprietan más y tienen un buen balón parado”.