El Ourense CF cae en Salamanca y suma tres derrotas consecutivas (1-0)

El Ourense CF vuelve a obtener una derrota. Los de Dani Llácer acumulan ya tres partidos sin conocer la victoria y esta vez cayeron en el Municipal Reina Sofía ante el Unionistas de Salamanca que aprovechó el penalti de Hugo Sanz para ganar un partido importante.

Ambos conjuntos llegaban al partido con el objetivo de ganar y alejarse de la parte baja de la clasificación, además de enfrentar a un rival directo. Durante los primeros minutos el Ourense CF fue mejor que su rival pero no logró convertir en gol lo poco generado.

El único gol del partido llegaría tras el penalti por mano de Hugo Sanz en el área tras un centro rival. Desde los once metros, Álvaro Gómez engañó a Alberto para poner el 1-0 que sería definitivo. COn la ventaja local se llegó al descanso.

La segunda parte ambos conjuntos generaron poco peligro durante gran parte del complemento. Fue en los minutos finales cuando el Ourense CF buscó el gol sin recompensa. Martín Ochoa pudo empatar pero su remate a centro de Hugo Sanz se marchó por poco.

La próxima seman vuelta a O Couto, si las lluvias lo permiten, y con el margen de maniobra más corto que esta semana.