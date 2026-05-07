O Couto no le falla al Ourense CF

El Ourense CF llega a los tres últimos partidos de la temporada sin margen de error, pero dependiendo de sí mismo para lograr la permanencia en la categoría. Es el vaso medio lleno o medio vacío en un final de campaña apasionante.

La calculadora no es necesaria si los de Dani Llácer hacen los deberes y las cuentas empiezan por ganar este domingo en O Couto al Celta Fortuna. La clasificación del filial celeste asusta, pero en la primera vuelta el Ourense CF ya fue capaz de sacar un punto del campo de Barreiro y, lo que es más importante, en casa se sienten capaces de todo.

Los números como local son el mejor aval que tiene el equipo azulón para pensar en positivo. De los 39 puntos que tiene en la clasificación, 28 han sido logrados en Ourense. La diferencia entre lo que suma en O Couto y lo que trae de vuelta cuando toca viajar es enorme. Como local el Ourense CF sería undécimo en la liga, como visitante solo lo empeora el Arenteiro.

Ochos de las nueve victorias

Hasta ahora el equipo ha sumado nueve victorias y ocho de ellas fueron en casa. Y los datos son todavía mejores si se recuerda que la primera victoria tardó en llegar hasta la décima jornada, ante el Arenas (1-0). Ahí comenzó el mejor momento de la temporada, el más regular. El Ourense CF logró sumar 16 de 18 puntos en juego y parecía estar capacitado para soltar amarras con la zona de los sufridores.

La derrota ante el Cacereño (jornada 21) rompió la racha, pero lo hizo en un partido que tuvo que disputarse en el “exilio” de Monforte de Lemos y que no cambió el rumbo de un equipo que se siguió sintiendo cómodo en O Couto. Victorias ante Mérida, Arenteiro y Lugo y en medio, empates ante Racing de Ferrol y Ponferradina.

El Ourense CF llegó a encadenar 11 partidos consecutivos puntuando en su estadio y, hasta que cayó ante el Zamora en la última jornada, estuvo casi seis meses sin perder en casa. Sin duda, números, juego y sensaciones para confiar en un equipo que se jugará la permanencia con dos de los tres partidos que le quedan por disputar ante sus aficionados.

Quedan Celta y Tenerife

El derbi de este domingo (16:30 horas) puede dejar al equipo ourensano un poco más cerca de una permanencia que, pase lo que pase, parece que se decidirá en la última jornada frente al Tenerife. Ante el campeón y dominador absoluto del grupo, pero en el estadio de O Couto. Ahí es donde toca seguir haciéndose fuertes para lograr permanecer en una categoría tan dura, atractiva y meritoria como la Primera Federación. Nadie dijo que sería fácil, pero también así se valora más el objetivo.

Pero el partido clave podría ser en Talavera

El Ourense CF tiene 39 puntos y si fuese capaz de ganar los seis de O Couto llegaría a los 45 en los que teóricamente puede estar la permencia. Sin embargo, la igualadad es tanta que el partido de la próxima jornada en Talavera puede decidir el grupo. Los manchegos ganaron en la ida en O Couto (1-2) y de perder allí, pase lo que pase en los otros partidos, supondría que el Ourense CF ya no dependería de sí mismo.