El Ourense CF, sin margen de error: de los cinco solo se salva uno

El Ourense CF y el Talavera se enfrentaron en la primera vuelta en el estadio de O Couto.

El Ourense CF se trajo un punto de su visita a Lezama tras empatar a dos goles en el último minuto. Un tanto de Amin salvó los muebles y les permite seguir una semana más fuera de los puestos de descenso, aunque cada jornada con menos margen porque sus rivales aprietan de lo lindo.

Quedan tres jornadas para finalizar la competición y entre cinco equipos se jugarán los cuatro puestos que faltan por decidir el descenso, ya que uno es propiedad del Arenteiro, que esta jornada certificó el adiós a la categoría. Ourense CF y Talavera, con 39 puntos, Cacereño con 38, Guadalajara con 37 y un Osasuna Promesas que ha revivido tras dos victorias consecutivas con 36 pelearán hasta el final por un puesto, con permiso del Real Avilés, que con 43 puntos aún no está matemáticamente salvado.

De los cinco implicados, el Ourense CF es el que mejor lo tiene, porque depende de sí mismo. A los azulones les quedan dos partidos en casa, ante el Celta Fortuna, que tiene la promoción asegurada pero quiere ser segundo, y un Tenerife ya ascendido que no se jugará nada. En el medio visitará al Talavera, rival directo en un duelo que puede ser decisivo.

Por su parte, los talaveranos, con los mismos puntos que los ourensanos, visitan esta semana a Osasuna Promesas, en un partido clave que puede dejar muy tocado al perdedor. Después reciben al Ourense CF y cierran la liga ante el Cacereño, el único de los implicados que tiene tres partidos con rivales directos.

Con un punto menos está el Cacereño, que recibe al Real Madrid Castilla, viaja a Zamora y cierra el campeonato en casa ante el Talavera. Tres choques ante equipos con objetivos distintos que pueden marcar su futuro.

Con 37 puntos se encuentra el Guadalajara, que tiene dos partidos en casa (ante el Arenteiro, donde solo le vale ganar, y frente al Real Madrid Castilla) y una visita al Bilbao Athletic.

Por último, el Osasuna Promesas, que hace dos jornadas estaba casi desahuciado, ha sumado los últimos seis puntos y llega con 36. Recibe al Talavera, visita al Racing de Ferrol y termina ante el Mérida, siendo el equipo con el escenario más complicado.

Lo más positivo para el Ourense CF, que esta mañana regresa a los entrenamientos, es que por segunda semana consecutiva será el último partido de la jornada y conocerá los resultados de sus rivales directos antes de jugar.

Dani Llácer estuvo ausente en Bilbao por el nacimiento de su hijo

El técnico Dani Llácer no estuvo presente en Bilbao en el partido ante el filial rojiblanco. El motivo fue el nacimiento de su primer hijo, lo que propició que se desplazara a Valencia el sábado. Hoy el equipo regresa a los entrenamientos tras descansar ayer martes y ya se espera que el técnico esté presente. De cara al partido del domingo el club le ofrece a cada socio la oportunidad de retirar una entrada gratis y al público a cinco euros.

El Tenerife se proclamó campeón y el Arenteiro confirmó el descenso

De los veinte equipos que conforman el Grupo 1, dos ya han decidido su futuro. El Tenerife se ha proclamado campeón, demostrando desde la primera jornada de liga que era el mejor equipo, con mucha diferencia sobre el resto. Han estado en el primer puesto todas las jornadas y les han sobrado cuatro para ser campeones. Por su parte, el Arenteiro confirmó su descenso, algo que también se barruntaba desde hacía semanas.