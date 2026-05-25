O Couto prende la mecha para el ascenso de la UD Ourense

Los creyentes se multiplican más que en el Antiguo y Nuevo Testamento juntos. Y tienen motivos. La Unión Deportiva Ourense está a un paso de alcanzar el sueño. Y esa es una frase muy manida con un balón de por medio, pero analizando todo lo analizable, en este caso es cierta y ningún polígrafo la puede desmentir. Ni el más optimista del lugar podía imaginar esta situación cuando corría el pasado agosto y el equipo tenía en la espalda la etiqueta de recién ascendido. Y si alguien lo pensaba, que juegue a la lotería como si no hubiese un mañana.

Para llegar a este punto, Santi de Prado tuvo que marcar y todos los rojillos defender lo marcado, sin tampoco excesivos problemas. Y, a su alrededor, miles de aficionados dispuestos a dejarse sus gargantas, sus palmas y una nómina en botellas de agua, de la transparente y de la que lleva cebada. O Couto se volvió a calzar las botas para poner de su parte. Si 24 horas antes era el escenario de un drama, un día después tocó un thriller en el que termina ganando el bueno.

La hora y el bochorno se dieron la mano para una sudada general, tanto de los que esperaban fuera la cola como de los que se sentaron una hora antes en su localidad. La sombra estaba más buscada que un delantero goleador en el mercado. No faltó la afición del Conquense. “Suerte, chavales”, les dijo un veterano unionista antes de entrar. Luego, en voz baja, completó la frase con un “pero para la temporada que viene”.

En ese momento se empezaron a mezclar las camisetas de la UD Ourense, del CD Ourense y unas cuantas del Deportivo, demostrando que se puede estar a varias cosas a la vez y que la cosa va de “primeras”. En el calentamiento se dejó ver el mítico Catanha, que forma parte del staff del Conquense, no lejos de un Vigo en el que dejó huella. Como la que sigue dejando Yosi, que se está convirtiendo en un talismán del unionismo, como el riff de su Dolores cuando suena por megafonía.

Equipos al césped haciendo añorar cuando salían primero los visitantes y luego los locales. Nos han robado ese momento y eso, en un play off, duele, porque el partido se empezaba a jugar antes del pitido inicial. El balón comenzó a rodar y, con él, la montaña rusa de emociones propia de cada encuentro, más a estas alturas de la temporada. La cabeza de Santi de Prado marcó el camino y deja la ventaja del lado rojillo, con algún “uy” para ampliar, y pocos “uf” para que quedara neutralizada.

Último esfuerzo

Lo vivido en la tórrida tarde dominical es para recordar, sí, pero llegados a este punto es la mitad del camino final. La UD Ourense quiere ascender. Puede ascender. Quedarán 90 minutos en Cuenca, o incluso 120. Ponle que 120 más penaltis, poniendo a prueba el corazón del respetable. Todo puede pasar. Y, como diría un expresidente del Gobierno, el que pueda hacer que haga. Estar en Cuenca en el Día D para los rojillos no será fácil ni por día, ni por hora ni por el vil metal. Pero ya nadie duda que merecerá la pena, sea para iniciar una celebración que dejará pequeño un Fin de Año, o para caer con la cabeza alta.

Trasladar a tierras conquenses el código postal 32002 es el objetivo. O Couto prendió la mecha, pero la traca final tiene que explotar el próximo domingo y podría producir un boom demográfico en Ourense en nueve meses. Y sin ánimo de alentar el absentismo laboral, es demasiado bonito como para no hacer el esfuerzo, pedirse un día libre en el trabajo o que algún amigo médico deje una firmita sin mirar demasiado el motivo. Queda lo más difícil y lo más gratificante. La carretera y las vías del tren están llamando a la afición rojilla.