Galería | La UD Ourense quiere llegar a Primera Federación y la afición se vuelca con el equipo en O Couto

El barrio de O Couto registra un gran ambiente antes del inicio del histórico partido de la UD Ourense ante la UB Conquense por una plaza en Primera Federación. Nadie se quiso perder esta cita para apoyar al equipo

La UD Ourense sigue haciendo historia. El equipo vermello juega ante la UB Conquense el primer partido por el ascenso a Primera Federación. Lo hace en el estadio de O Couto y acompañada como siempre por su fiel afición.

Los colores azul y rojo del equipo llenaron las calles del barrio de O Couto a través de bufandas, banderas, camisetas y hasta bengalas que la afición lleva consigo para este importante partido. La afición de la UB Conquense también está presente en Ourense.