Galería | El Estadio de O Couto vibra con un partido para la historia de la UD Ourense (2-1)
VICTORIA EN PLAY OFF
El Estadio de O Couto registró una gran entrada para vivir uno de los partidos que van a marcar la historia de la UD Ourense. Rufo y Justino anotaron los goles para el equipo de Borja Fernández que está a dos partidos de Primera Federación. La afición respondió y no dejó solo al equipo en su encuentro ante el Reus para seguir haciendo historia juntos.
La UD Ourense sigue soñando con ascender a Primera Federación. El equipo rojillo superó al Reus ante su afición por 2-1 gracias a los goles de Rufo y Justino.
El partido comenzó con el conjunto catalán avisando a los tres minutos con un disparo que Bruno Rielo despejó y puso fin al peligro visitante. A los siete minutos llegó el primer tanto vermello. Rufo anotaba a placer tras una gran jugada de Manu Núñez dentro del área, una tarde larga en O Couto la que se esperaba.
A los treinta minutos Fran Carbiá empató el partido para los catalanes tras hacerse con el balón suelto en el área.
La segunda mitad estuvo dominada por el Reus hasta que Justino que ingresó al descanso ponía el 2-1 tras un pase en profundidad. Le tocó sufrir en el último cuarto hora del partido, pero finalmente la UD Ourense derrotó al Reus y espera rival para la eliminatoria definitiva por una plaza en Primera Federación.
Un día histórico para el club ourensano en poco más de 12 años desde su fundación.
La afición rojilla no falló y tiñó de vermello el recinto en un partido muy importante para el equipo. Personalidades de la política,empresarios o deporte se dieron cita para este histórico partido.
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El empresario Jorge Bermello acompañado por Yosi Domínguez, líder de Los Suaves.
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Miguel Ángel
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La socialista Alba Iglesias antes del inicio del partido de la UD Ourense en O Couto.
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El luchador del Atila, Gonzalo Caparrós no falló y acudió a acompañar a la UD Ourense en este histórico encuentro.
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Largas colas de aficionados para ingresar al Estadio de O Couto.
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Una familia enseña la bufanda de la UD Ourense desde las gradas.
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Grupos de familia y amigos acudieron a O Couto para apoyar a la UD Ourense en un partido histórico.
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La UD Ourense, una pasión que se pasa de generación en generación.
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Desde muy joven vistiendo los colores de la UD Ourense y apoyando al equipo.
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Los rostros de los aficionados de la UD Ourense reflejaron alegría toda la jornada.
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Dos generaciones unidas por la UD Ourense en un partido importante.
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Dos amigos disfrutan en las gradas de O Couto de un gran partido.
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Las aficionadas no faltaron a la cita en O Couto para animar a la UD Ourense.
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Miguel Ángel
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Padre e hijo comparten la pasión por el fútbol en O Couto animando a la UD Ourense.
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Con camisetas y bufandas del equipo los aficionados en las gradas de O Couto animando a la UD Ourense.
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La UD Ourense contó con el apoyo de los aficionados más jóvenes.
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Padre y aficionado de la UD Ourense en O Couto.
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Yosi Domínguez, líder de Los Suaves.
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La afición del Reus también se hizo presente en el Estadio de O Couto.
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La grada de O Couto se llenó de humo, bufandas al viento y cánticos para celebrar el gol de Justino.
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Miguel Ángel
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La grada no dejó de animar al equipo en los noventa minutos de partido.
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Miguel Ángel
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Emoción y alegría en una tarde histórica para la afición de la UD Ourense.
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Miguel Ángel
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Los aficionados de la UD Ourense cantar al unísono con los jugadores tras la victoria ante el Reus.
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Miguel Ángel
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Los aficionados no ocultan su alegría ante la victoria de la UD Ourense que los acerca a soñar con Primera Federación.
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Miguel Ángel
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Los jugadores de la UD Ourense se acercan a celebrar con la afición tras derrotar al Reus en su camino a Primera Federación.
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Miguel Ángel
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Justino, autor del gol de la victoria de la UD Ourense, se abraza con los aficionados tras el partido.
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Miguel Ángel