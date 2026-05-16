Galería | El Estadio de O Couto vibra con un partido para la historia de la UD Ourense (2-1)

Un grupo de jóvenes aficionados de la UD Ourense felices en las gradas de O Couto.

La UD Ourense sigue soñando con ascender a Primera Federación. El equipo rojillo superó al Reus ante su afición por 2-1 gracias a los goles de Rufo y Justino.

El partido comenzó con el conjunto catalán avisando a los tres minutos con un disparo que Bruno Rielo despejó y puso fin al peligro visitante. A los siete minutos llegó el primer tanto vermello. Rufo anotaba a placer tras una gran jugada de Manu Núñez dentro del área, una tarde larga en O Couto la que se esperaba.

A los treinta minutos Fran Carbiá empató el partido para los catalanes tras hacerse con el balón suelto en el área.

La segunda mitad estuvo dominada por el Reus hasta que Justino que ingresó al descanso ponía el 2-1 tras un pase en profundidad. Le tocó sufrir en el último cuarto hora del partido, pero finalmente la UD Ourense derrotó al Reus y espera rival para la eliminatoria definitiva por una plaza en Primera Federación.

Un día histórico para el club ourensano en poco más de 12 años desde su fundación.

La afición rojilla no falló y tiñó de vermello el recinto en un partido muy importante para el equipo. Personalidades de la política,empresarios o deporte se dieron cita para este histórico partido.