Damián del Sporting Carballiño: el Bardelás 3.0

El Sporting Carballiño atraviesa por un gran momento y también su mediocampista Damián Bardelás Álvarez (30-01-2005), que marcó el gol con el que resolvió el derbi ante el Maside en el último minuto. “La verdad es que estamos en una buena racha y lo del domingo fue una pizca de suerte, que nos vino muy bien a la hora de mirar la clasificación. La primera parte no había sido muy buena, ante un Maside que salió con las ideas claras, pero en la segunda mitad ajustamos algunas cosas y el equipo supo solventar la situación con una remontada”.

El jugador sportinguista, que llegó esta temporada, se inició en la Escuela del Arenteiro, tuvo un breve paso por la UD Ourense, para luego retornar al Arenteiro y disputar los dos últimos años en el Promesas. “Allí estaba muy cómodo, estaba en casa y tras el descenso, el otro equipo del pueblo fichó a Aitor Neira, un entrenador que me conocía, y a dos compañeros, Israel y Raúl”.

Cuando comenzó su carrera, su actual técnico lo tuvo desempeñando la misma demarcación que en el presente en los infantiles de la escuela: “Aunque recuerdo que otro entrenador, Adrián Padrón, llegó a ponerme de media punta o de delantero, pero al volver este año con Neira le debe gustar que recupero muchos balones”.

En el derbi, Damián se enfrentaba por primera vez a sus primos, Álex y Manu Bardelás: “Le dije que no marcase, pero acabó metiendo (risas)”. Para él fue muy especial anotar el gol de la victoria, el tercero en la liga: “De toda mi trayectoria creo que fue el más importante, más bonito y el que más sentí. No soy mucho de llegar al área rival, pero me vi en esa situación y, estando por delante Víctor Gallego e Ibai, que son delanteros, intenté darla, pero al ver que Ibai me dejó vía libre, penetré y tiré con esa pizca de suerte. Fue ajustado y Pachi no pudo llegar”.

Con este triunfo, el Sporting Carballiño se afianza en los puestos de play off: “Ahora dependemos de nosotros, tenemos cinco puntos de ventaja sobre el Nogueira, que es cierto que tiene un partido menos, pero la clasificación es lo que marca y es un buen colchón que nos da mucha confianza de poder optar a los play off y también al ascenso. Soy siempre muy optimista y quiero lo máximo, por qué no pensar en subir de categoría”. En cuanto al mano a mano entre Verín y Córgomo, el mediocampista reconocía que desconocía el nivel de esta categoría, “pero una vez pasada la primera vuelta estos dos equipos tienen grandes plantillas, aunque me gustó cómo juega el Nogueira”.