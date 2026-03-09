El Sporting Carballiño se aferra al play off después de ganar al Maside en el derbi (2-1)

El Sporting Carballiño puso en práctica aquello de que la cosa no es como empieza. Así, la historia del derbi disputado en A Uceira ante el Maside quedó en sus manos tras remontar el tanto inicial visitante y terminar ganando por 2-1.

Dada la rivalidad, no extrañó que ambos entrenadores salieran a cuidar el balón y cometer los menos errores posibles. Los locales fueron los que tomaron la iniciativa y dispusieron de una oportunidad mediante una falta directa de Canexón que buscó sorprender a Pachi, pero el balón se fue sobre el larguero. Más tarde tuvo otra posibilidad de ponerse por delante. Gran asistencia de Meji, metiendo una pelota a las espaldas de la defensa que le llegó a Champi, pero su intención de picarla sobre el portero acabó muy cerca del travesaño.

Poco a poco los masidaos fueron encontrando la manera de llevar peligro, con Álex Bardelás y su hermano Manu, a los que se sumaba Cata, que pudo abrir la lata con un disparo desde la frontal que acabó desviándose en un defensa.

Antes de cerrarse el telón del primer acto, el Maside conseguía el 0-1. Álex Blanco metió un buen centro al área que Manu Bardelás, entrando por el segundo palo, resolvió con un notable cabezazo. Transcurría el minuto 40.

Como era de suponer, los sportinguistas saldrían mucho más decididos a ir primero a por el empate y luego a intentar quedarse con los tres puntos. En los primeros compases de la segunda parte hubo intercambio de oportunidades para ambos. Álex Bardelás lo intentó con un tiro desde la frontal que se fue alto y seguidamente con un remate cruzado que se marchó cerca del palo derecho.

Con el correr de los minutos se pudo observar como el Sporting Carballiño fue arrinconando poco a poco a su oponente, que se limitó a buscar la contra, pero no estuvo muy afortunado. De todas maneras, los masidaos resistían con la seguridad de Naym.

El empate iba madurando y el aviso lo daba Damián al conectar un centro lateral que se fue cerrando, obligando al cancerbero Pachi a esforzarse y desviar el balón sobre el larguero.

Más tarde apareció Israel por el segundo palo, luego de una serie de rechaces, para definir con un tiro raso y de esa manera establecer el 1-1, que por méritos merecía.

Este gol le aportó más vida al conjunto de Aitor Neira, que pudo adelantarse en la siguiente acción, pero el pase recibido por Ibai terminó con un disparo que se estrelló en el larguero. El Maside sufría más de la cuenta y se encomendaba al Altísimo para resistir los embates de los locales, que realizaron cuatro cambios para ir a por la victoria. Los hombres que entraron de refresco le dieron un impulso todavía mayor.

Pudo Manu Bardelás silenciar el apoyo de los aficionados locales cuando, viendo adelantado a Gorka, casi lo sorprende con un tiro desde su propio campo, que finalmente controló el portero.

Ficha técnica Sporting Carballiño: Gorka; Jacobo (Maside, minuto 46), Meji (Pana, minuto 73), Champi (Víctor Galllego, minuto 73), Canexón, Robín (Ibai, minuto 73), Óscar, Abel Fernández, Damián, Dani Arbo (Raúl, minuto 73) e Israel. Maside: Pachi; Álex Blanco, Mario (Roi, minuto 79), Naym, Cata (José, minuto 79), Álex Bardelás, Santi (Sergio Carneiro, minuto 79), Izan (Fernando, minuto 91), Oliver, Manu Bardelás y Mouha (Esteban, minuto 91). Árbitro: Martín Pérez; asistido en las bandas por Víctor Alves y Lucas Alonso. Enseñó cartulinas amarillas a los jugadores Jaco, del Sporting Carballiño; mientras que a Álex Balnco, Santi, Oliver y Fernando, en el Maside. Goles: 0-1,minuto 40: Manu Bardelás. 1-1, minuto 76: Israel. 2-1, minuto 90: Damián. Incidencias: Alrededor de 300 aficionados en A Uceira.

Golazo de Damián

El derbi lo acabó rompiendo Damián. El mediocampista robó con mucha autoridad en el centro del campo y con decisión se marchó hacia la portería contraria, para terminar la jugada con un disparo raso que superó la estirada de Pachi. La pelota se coló junto al poste derecho para certificar la remontada con el 2-1.

La fiesta en el derbi fue para el Sporting Carballiño.