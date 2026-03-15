Dani Llácer, entrenador del Ourense CF: “Un empate que debemos valorar”

El entrenador del Ourense CF, Dani Llácer, comenzaba la comparecencia de prensa a final del encuentro reconociendo que “tal vez en la primera parte no supimos aprovechar los espacios que nos dejaba el rival y nos costó tener la fluidez de otros partidos. En la segunda parte hemos dado un paso adelante con balón, también en la toma de decisiones y nos vamos con las sensaciones buenas porque es un punto que tenemos que valorar, ya que ha sido contra un equipo que tendría que estar peleando con el Tenerife el ascenso directo, e incluso diría que igual merecimos algo más por la buena segunda parte que hemos realizado”.

Buscaba el lado positivo del punto el técnico azulón: “He visto al vestuario ahora y estaba muy jodido y si te pasa eso ante todo un Racing de Ferrol es porque has hecho las cosas muy bien y tenemos todos la sensación de que nos hemos podido llevarnos los tres puntos y eso dice mucho del grupo de futbolistas que tenemos y también de la mentalidad que tiene este grupo. Quizá el gol de Enol Coto pudo ser un punto de inflexión y a partir de ahí la sensación es que estaba más cerca el segundo tanto nuestro que el 1-2, pero aun así haciendo muchas cosas muy bien no nos ha dado y eso dice la igualdad que existe en esta categoría”.

Además, analizó la importancia del empate: “Es un punto más y es como tenemos que mirarlo. Ahora quedan diez jornadas y lo que es seguro es que nos vamos a dejar el alma porque sabemos la responsabilidad que tenemos para dejar al equipo donde lo hemos cogido y estoy convencido de que lo vamos a conseguir y quién sabe si este punto puede ser el que nos acabe dando la salvación”.