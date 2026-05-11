Dani Llácer, entrenador del Ourense CF: “No es un partido para perderlo, fue mucho castigo”

El entrenador del Ourense CF, Dani Llácer, comenzaba la rueda de prensa contundente: “Creo que este partido sinceramente no es para perderlo y más con un 2-4, que es muchísimo castigo para lo que se ha visto por el esfuerzo de los chicos y por lo que hemos demostrado sobre el campo y por cómo se ha producido. Es un golpe duro porque nos vamos con la sensación de que hemos merecido mucho más y sientes que no mereces perder de esta forma”.

Entrando más en detalle comentó que “iniciamos bien, luego ellos, sobre todo con Hugo González, que pienso que ha sido diferencial, nos hacen el 0-1, pero hemos empatado y acabado bien la primera parte. En la segunda seguimos bien, hicimos el 2-1. Tenemos el penalti que pedimos que no nos da y pita fuera de juego, tenemos el 3-1 con Aranzabe y Jerin y luego otra vez, el factor Hugo González, que mete una falta por la escuadra. Volvemos a reponernos y tener buenos minutos, no lo hacemos y en una jugada con dos rebotes nos hacen el 2-3 y ahí se acaba el partido”. Y siguió: “Creo que es para estar orgullosos de los chicos porque han hecho un gran partido ante todo un Celta Fortuna con jugadores diferenciales y repito Hugo González ha ganado el partido de hoy (por este domingo) y esto es así, no es un análisis simplista”.

Sobre la situación en la que queda ahora su equipo afirmó que “lo primero es estar 24 horas de duelo, porque el grupo está sufriendo mucho, sobre todo por cómo está siendo. No estamos siendo inferiores a nadie, se ha podido ver ante el Celta, pero cuando la cosa no quiere, esos detalles no se alinean con nosotros. Tenemos que resetear rápido y pensar que tenemos dos partidos por delante y vamos a prepararlos de la mejor manera posible. En Talavera sí que es una auténtica final, tenemos que ganar para seguir con vida y vamos a dejarnos el alma hasta el final, porque el club y este grupo de jugadores se lo merecen”.

Fredi Álvarez

El técnico del Celta Fortuna, Fredi Álvarez, afirmó que “nos vamos muy contentos porque sabíamos que veníamos a un escenario muy difícil ante un equipo que tenía mucha necesidad. Hemos ganado remontando, que es muy difícil hacerlo, y es verdad que cuando empató Hugo lo estábamos pasando mal. Ellos pudieron hacer el tercero, pero una acción a balón parado nos metió en el partido, luego los cambios nos dieron frescura y acabamos bien”. Y terminó: “Parece que solo se juega cosas el que se quiere salvar del descenso, pero el Celta Fortuna también se jugaba mucho porque empezamos el partido siendo terceros en la clasificación”.